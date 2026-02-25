新聞眼／向對岸釋善意？希望總統不是「戰術性撤退」

兩岸彼此有沒有善意，最淺顯的試劑就是「聽其言」，其關鍵在怎麼定義對方，而重要節點「改口」則更可能預示兩岸關係的走向。蔡英文總統時代，兩岸交惡的風向球就是總統開始改稱對岸「中國」。賴總統上任後多次稱呼大陸為「中國」、「專制中國」或「中華人民共和國」，幾位閣員則公開表態「兩國論」，陸方在總統就職之始就疾言抨擊。

今年一月底，海基會董事長蘇嘉全上任時的致詞，堪稱是轉捩點。他全程幾乎都以「中國大陸」稱呼對岸，當時回應媒體詢問時，也表示致詞內容是總統指示，如今看來，所言非虛。

賴總統昨幾乎都稱對岸「大陸」或「中國大陸」，釋出兩岸論述調整訊號。去年台商春節活動，他仍以「中國」、「中華人民共和國」稱呼。兩周前，他在接受法新社專訪時，都還強調「中華民國和中華人民共和國互不隸屬」、「如果台灣被中國併吞了，中國不會停止向外擴張的腳步」，年前國安高層會議與過年期間參拜廟宇時也多次提到「中國威脅」。

這樣的轉變，源自什麼契機？最近台美達成貿易協議後，美國總統川普的關稅措施遭最高法院判決違法，同時美方也公布了川普將於三月卅一日對大陸展開三日訪問。這兩件事很可能將從經濟與政治上對台灣造成新的衝擊，政府確實必須對此新一輪的不確定性，做出因應。

倘若賴總統並非「戰術性撤退」，而是真有誠心改善兩岸關係，那麼套用蘇嘉全先前詮釋的「說好話、做實事」涵義，此番從善如流後，下一步執政團隊宜研議具體措施，讓交流與合作得以奠基，中長期甚至有望進一步重啟兩岸對話。

其實最近陸方也釋出一定善意，除主動宣布將開放上海民眾到金馬旅遊，更呼籲我方為兩岸旅遊恢復正常創造積極條件。為兩岸融冰，賴政府或可從恢復兩岸旅遊著手。