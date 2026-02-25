出席海基會春節活動 賴總統：希望兩岸交流合作

賴清德總統昨（24）日出席海基會「大陸台商春節活動」致詞時，多次以「中國大陸」稱呼對岸，「我們希望交流合作，讓兩岸能朝向和平共榮的方向走」。

賴總統強調從蔡英文總統到他任內，政府都希望兩岸維持現狀，並指自己上任總統後不止一次公開聲明，兩岸共同敵人是天災地變、傳染病，共同目標是增進兩岸人民福祉。

賴總統去年首次以總統身分出席台商春節活動時，提及「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，並表示願在對等尊嚴下與「中國」進行交流。今年談話未觸及所謂「兩國論」，並使用「中國大陸」「兩岸」進行表述，還提及善意、理解等詞，語調明顯放軟。

就兩岸議題，賴總統致詞表示，「大家在中國大陸經商，我特別跟大家報告」，從蔡總統到他任內，政府都希望兩岸維持現狀。他提及蔡英文第一任提出「善意不變、承諾不變」，及第二任的「民主、對話、和平、對等」四原則，並指他上任後同樣堅定捍衛國家安全，維持台海穩定及印太和平，其中關鍵之一是維持現狀。

賴總統憶述2013年擔任台南市長時，曾在香港接受港媒採訪時提出，希望台灣跟大陸能經由交流取代圍堵、對話取代對抗，兩岸和平發展；2014年他訪問上海復旦大學也提到，希望兩岸能經由交流對話，取得了解、理解、諒解、和解，兩岸和平發展。

海基會董事長蘇嘉全致詞時表示，我方願遞出橄欖枝改善兩岸關係，並稱春節是希望的開始，願新的一年，兩岸多一分理解、少一分寒意。陸委會主委邱垂正對於兩岸互動則說，若中共對台極限施壓沒有改善，兩岸要恢復交流「會很辛苦」。

針對兩岸觀光，邱垂正重申雙方應坐下來討論結構性問題。他指出，我方在去年2月透過台旅會發函給對岸海旅會，已經一年了，兩岸應該針對旅遊安全、品質、穩定性跟公平性溝通，遺憾的是中國大陸都在做政治操作，盼新年兩岸能良性互動。

今年「大陸台商春節活動」首次離開台北市，移師漢翔公司旗下位於台中沙鹿的翔園文旅舉辦，約360名大陸、亞洲與世界台商，工商協會、政府機構代表出席，人數較去年380人略減。