韓日兩樣情 陸商務部：業界歡迎中韓就熱軋板卷反傾銷達成協議

有別於中日關係持續緊張，在南韓總統李在明年初訪陸後，中韓關係湧現好轉訊號。對於昨日南韓在對中國的熱軋板卷反傾銷案終裁中，宣布與中方就價格承諾方案達成一致，大陸商務部今天表示，中韓業界對此表示歡迎，此舉有助增強中韓鋼鐵貿易的穩定性和可預期性。

大陸商務部24日發布訊息稱，2026年2月23日，南韓在對中國的熱軋板卷反傾銷案終裁中，宣布與中方就價格承諾方案達成一致。中韓業界對此表示歡迎，認為以價格承諾替代反傾銷稅符合兩國產業利益，有助於增強中韓鋼鐵貿易的穩定性和可預期性。

大陸商務部發言人還表示，中韓兩國經濟聯繫緊密，產業鏈供應鏈深度互嵌，合作互惠互利。本案「軟著陸」體現中韓雙方相互尊重、相互理解、相互照顧彼此關切，為鞏固和深化雙邊經貿合作釋放了積極信號。

大陸商務部發言人認為，當前國際局勢下，中韓雙方在世貿組織規則框架下妥善解決熱軋板卷案，向世界展現了雙方支持多邊主義、維護自由和公平貿易的堅定立場，樹立了通過對話協商妥善化解分歧的又一典範，為穩定國際經貿合作注入了正能量。

去年三月，南韓對原產於中國和日本的碳鋼及合金鋼熱軋板卷啟動反傾銷調查，原因是南韓企業向南韓貿易委員會提交申請，稱中國和日本鋼鐵製造商在韓銷售熱軋板卷價格低於南韓國內市場價格。對此，大陸外交部發言人林劍曾回應說，中國鋼鐵行業主要立足於滿足國內市場需求，沒有任何刺激出口的補貼政策。

後隨中韓關係發展，韓聯社去年八月曾報導稱，南韓政府決定接受曾對韓實施傾銷的九家中國鋼企提出的「未來五年上調熱軋厚板對韓售價」承諾，並對參與調價的企業免徵反傾銷關稅。同年底，南韓政府亦公告稱，對原產於中國和日本的碳鋼及合金鋼熱軋板卷臨時反傾銷稅的期限延長5個月，為2025年9月23日至2026年6月22日。

與之對比的是，今天大陸商務部公告，將三菱造船株式會社等20家參與提升日本軍事實力的實體列入出口管制管控名單，將斯巴魯株式會社等20家無法核實兩用物項最終用戶、最終用途的日本實體列入關注名單。大陸商務部發言人說，措施目的是制止日本再軍事化和擁核企圖，完全正當、合理、合法。