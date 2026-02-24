快訊

俄烏戰爭4周年 大陸重申勸和立場、反擊美方指控

中央社／ 台北24日電
大陸外交部發言人毛寧。圖／歐新社
今天是俄烏戰爭爆發4周年，中國外交部發言人毛寧在回應相關問題時宣稱，「烏克蘭危機」爆發以來，中方始終「秉持客觀公正立場」積極勸和促談，不應成為「中歐之間的問題」。另一名發言人林劍23日則對美國駐北約大使惠塔克指中國正「全面助長俄烏戰爭」，稱這完全是無端指責。

中國外交部下午舉行例行記者會。澎湃新聞報導，毛寧在回答外媒相關提問時，作上述表示。

毛寧宣稱，中國不是烏克蘭問題的當事方，自「烏克蘭危機爆發」以來，中方始終「秉持客觀公正立場」積極勸和促談。「烏克蘭危機問題」不是、也不應當成為中歐之間的問題。中方支持盡早通過外交努力推動「危機」政治解決，實現歐洲的長治久安。

外電報導，美國駐北約大使惠塔克（MatthewWhitaker）13日在慕尼黑安全會議上表示，中國只需打個電話給俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin），且停購俄羅斯石油及天然氣，就能結束俄烏戰爭，但中國正在「全面助長（俄烏）戰爭」。

林劍在23日透過書面回答聲稱，所謂「全面助長戰爭」完全是無端指責。中國不是「烏克蘭危機」的製造者，也不是當事方。中方「始終站在和平與對話一邊」，推動危機政治解決，「中方的客觀公正立場得到國際社會廣泛認可」。

俄烏戰爭 烏克蘭 俄羅斯 毛寧

