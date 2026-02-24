巴拿馬接管長和港口 陸外交部：堅決維護企業合法權益

針對巴拿馬政府23日接管原由香港長和旗下子公司經營、位於巴拿馬運河兩端的港口，中國外交部今天表示，將堅決維護企業的正當合法權益。

中國外交部發言人毛寧24日主持例行記者會。法新社記者提問，巴拿馬當局已從長和接管了巴拿馬運兩端的港口，長和與香港政府已對此提出抗議，中國外交部有何評論。

毛寧表示，中方在巴拿馬有關港口問題上的立場是明確的，有關企業已經發表了聲明，表示將保留包括訴諸法律程序在內的一切權利。中方將堅決維護企業的正當合法權益。

巴拿馬政府當地時間23日公告最高法院的裁定，宣布長和旗下子公司巴拿馬港口公司在巴拿馬運河兩端的巴爾博亞港（Balboa）和克里斯托巴港（Cristobal）的特許經營權合約無效，巴拿馬海事局已接管港口。

香港長和今天發表聲明，表示反對巴拿馬政府強行接管相關港口，並就此事保留一切追究的權利。香港政府今天向巴方提出嚴正抗議和譴責，強調將會堅定支持和維護香港企業在海外的合法權益。