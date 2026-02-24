快訊

三大法人爆買836億！外資砸627億、自營商翻多 台股飆927點擁34千金

公立國中只剩窮人與8＋9？私校門檻曝光 兩派網友掀論戰

美政府早警告！紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略

聽新聞
0:00 / 0:00

巴拿馬接管長和港口 陸外交部：堅決維護企業合法權益

中央社／ 台北24日電
大陸外交部發言人毛寧。圖／歐新社
大陸外交部發言人毛寧。圖／歐新社

針對巴拿馬政府23日接管原由香港長和旗下子公司經營、位於巴拿馬運河兩端的港口，中國外交部今天表示，將堅決維護企業的正當合法權益。

中國外交部發言人毛寧24日主持例行記者會。法新社記者提問，巴拿馬當局已從長和接管了巴拿馬運兩端的港口，長和與香港政府已對此提出抗議，中國外交部有何評論。

毛寧表示，中方在巴拿馬有關港口問題上的立場是明確的，有關企業已經發表了聲明，表示將保留包括訴諸法律程序在內的一切權利。中方將堅決維護企業的正當合法權益。

巴拿馬政府當地時間23日公告最高法院的裁定，宣布長和旗下子公司巴拿馬港口公司在巴拿馬運河兩端的巴爾博亞港（Balboa）和克里斯托巴港（Cristobal）的特許經營權合約無效，巴拿馬海事局已接管港口。

香港長和今天發表聲明，表示反對巴拿馬政府強行接管相關港口，並就此事保留一切追究的權利。香港政府今天向巴方提出嚴正抗議和譴責，強調將會堅定支持和維護香港企業在海外的合法權益。

巴拿馬運河 香港 毛寧

延伸閱讀

巴拿馬接管長和兩港口經營權 港府痛批自毀國家信用

黎智英能否保外就醫 香港懲教署長：須服刑完畢

巴拿馬總統下令 接管李嘉誠長和經營的兩個港口

巴拿馬公告長和經營權合約無效 海事局接管港口

相關新聞

川普3月底訪陸與習近平會晤？大陸外交部：目前沒有可提供的訊息

美國總統川普據報將於3月31日至4月2日訪問中國。對此，大陸外交部發言人毛寧主持今天在例行記者會上表示，「中美雙方就特朗...

巴拿馬接管長和兩港口經營權 港府痛批自毀國家信用

巴拿馬政府正式公布最高法院裁決，撤銷香港長江和記實業旗下子公司在巴拿馬運河兩座港口的特許經營權。長江和記表示，巴拿馬政府...

巴拿馬接管長和港口 陸外交部：堅決維護企業合法權益

針對巴拿馬政府23日接管原由香港長和旗下子公司經營、位於巴拿馬運河兩端的港口，中國外交部今天表示，將堅決維護企業的正當合...

邱垂正：中共對台極限施壓沒改善 兩岸要恢復交流會很辛苦

陸委會主委邱垂正24日上午出席海基會「大陸台商春節活動」期間表示，若中共對台的極限施壓沒有改善，兩岸關係要恢復到正常健康...

籲從「血緣」建立溝通 海基會顧問：兩岸「治權獨立」、文化共源

擔任海基會顧問的大陸台商王恩國24日表示，兩岸自1949年以來「各自擁有獨立的治權」，這也體現在民進黨「台灣前途決議文」...

「驚蟄無聲」現實版 中國航天科研人員變間諜、被判7年

一場看似尋常的留學際遇，最終卻演變為長達十年的間諜滲透案。央視新聞近日披露，北京國安機關偵破一起涉及航天科研人員趙學軍的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。