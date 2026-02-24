籲從「血緣」建立溝通 海基會顧問：兩岸「治權獨立」、文化共源

快訊

聯合報／ 記者陳宥菘／台中即時報導
海基會24日在台中沙鹿舉辦「大陸台商春節活動」，擔任海基會顧問的大陸台商王恩國在會前接受媒體聯訪時說，兩岸自1949年以來「各自擁有獨立的治權」，這也體現在民進黨「台灣前途決議文」的「文化共源」概念裡，兩岸同屬中華文化的傳承者。記者陳宥菘／攝影
擔任海基會顧問的大陸台商王恩國24日表示，兩岸自1949年以來「各自擁有獨立的治權」，這也體現在民進黨「台灣前途決議文」的「文化共源」概念裡，兩岸同屬中華文化的傳承者。他呼籲兩岸執政當局從血緣、歷史與文化的角度建立溝通與互動，而不是對立。

海基會24日在台中沙鹿舉辦「大陸台商春節活動」，這是蘇嘉全今年1月就任海基會董事長後的首場春節團拜，約近360名大陸台商、亞洲台商、世界台商、工商協會、政府機構代表出席，賴清德總統亦出席致詞。

王恩國在活動前接受媒體聯訪表示，今天是大年初八，不只台灣在過年，中國大陸也在過年，全球華人都在過年，這代表中華文化的傳承沒有地域之分。

他接著稱，兩岸自1949年分治以來，「目前客觀現狀就是在台灣的中華民國，跟在大陸的中華人民共和國各自擁有獨立的治權」，這個概念也體現在民進黨「台灣前途決議文」裡面的「兩個文化共源」的概念。

他續指，基於兩岸同屬中華文化的傳承者，呼籲北京方面能夠對台灣多一點理解跟包容，也多體諒台灣民眾想要擁有自己生活方式的強烈意願，也呼籲台灣「有些民眾」不要藐視或挑釁對岸。

王恩國說，中國目前確實面臨了很多問題，可是它還是世界上的強國，也是聯合國的五大常任理事國，「這麼大的國家在我們對面，我想大家能夠和睦相處還是比較好」。他建議兩岸執政當局，應該拋棄對立，彼此從血緣上、從歷史上、從文化上來建立雙方的溝通跟互動的方式，「我想這樣才是兩岸人民之福」。

針對美國關稅的影響，王恩國觀察，去年川普公布對等關稅後，電子產業有一大部分往美國走，也有一些還留在中國大陸，前者往美國去發展半導體、AI，後者則是經營大陸的內需市場，他認為，未來這個趨勢會越來越明顯。

馬來西亞台商、亞洲台商聯合總會總會長林凱民受訪提到，台美對等貿易協定的談判結果「很不容易」，海外台商也跟國內的各主要工商團體一樣，希望朝野能夠盡速完成國內的審查程序，將談判結果轉化為產業的優勢。

林凱民也提到，近年收到蠻多大陸台商想轉移生產基地到東南亞，除了各國的台商總會會盡力協助，海基會這兩年來搭起海外台商跟大陸台商之間的連接，也許也可以互相幫助。

