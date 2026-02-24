川普3月底訪陸與習近平會晤？大陸外交部：目前沒有可提供的訊息
美國總統川普據報將於3月31日至4月2日訪問中國。對此，大陸外交部發言人毛寧主持今天在例行記者會上表示，「中美雙方就特朗普（川普）總統訪華事宜保持著溝通」。
在今天的大陸外交部例行記者會上，有外媒記者提問，美國總統川普將會在3月31日訪問中國，外交部能否予以證實？
毛寧表示，「元首外交對中美關係發揮著不可替代的戰略引領作用。中美雙方就特朗普總統訪華事宜保持著溝通。但是關於你提到的具體問題，我目前沒有可以提供的信息。」
紐約時報報導，一名白宮官員上周五證實，川普預定3月31日訪問中國，展開為期三天的行程，並於4月與大陸國家主席習近平舉行峰會，預料場面盛大。
雖然中方尚未確認日期，但川普似對此行滿懷期待。川普上周表示，「我和習近平主席關係很好。我4月將前往中國。那會是一場轟動的行程。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。