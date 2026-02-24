川普3月底訪陸與習近平會晤？大陸外交部：目前沒有可提供的訊息

美國總統川普據報將於3月31日至4月2日訪問中國。對此，大陸外交部發言人毛寧主持今天在例行記者會上表示，「中美雙方就特朗普（川普）總統訪華事宜保持著溝通」。

在今天的大陸外交部例行記者會上，有外媒記者提問，美國總統川普將會在3月31日訪問中國，外交部能否予以證實？

毛寧表示，「元首外交對中美關係發揮著不可替代的戰略引領作用。中美雙方就特朗普總統訪華事宜保持著溝通。但是關於你提到的具體問題，我目前沒有可以提供的信息。」

紐約時報報導，一名白宮官員上周五證實，川普預定3月31日訪問中國，展開為期三天的行程，並於4月與大陸國家主席習近平舉行峰會，預料場面盛大。

雖然中方尚未確認日期，但川普似對此行滿懷期待。川普上周表示，「我和習近平主席關係很好。我4月將前往中國。那會是一場轟動的行程。」