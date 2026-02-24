邱垂正：中共對台極限施壓沒改善 兩岸要恢復交流會很辛苦

陸委會主委邱垂正24日上午出席海基會「大陸台商春節活動」期間表示，若中共對台的極限施壓沒有改善，兩岸關係要恢復到正常健康有序的交流會很辛苦，他喊話陸方在新的一年能夠相向而行。針對兩岸觀光，他則重申，雙方應該坐下來討論結構性問題，呼籲陸方能有良性互動。

邱垂正在活動前接受媒體聯訪，針對陸方在農曆年前宣布開放上海居民赴金馬旅遊的後續效益，他指出，我方在2025年2月透過台旅會發函給對岸的海旅會，已經一年了，兩岸旅遊應該針對安全、品質、穩定性跟公平性坐下來討論溝通，遺憾的是中國大陸都在做政治操作。希望新年新氣象，兩岸在觀光旅遊的交流應該要良性互動。

展望新年中共對台政策，邱垂正說，截至目前為止，中共對台的複合性施壓仍然是步步緊逼、極限施壓，他接著指，整體中共對台的政策就是反獨、反介入，促統、促融合，這兩手仍然會抓得很緊，對台灣的極限施壓沒有改善的話，兩岸關係要恢復到正常健康有序的交流會很辛苦。

邱垂正強調，我方仍會堅定對等尊嚴原則，希望兩岸能夠健康有序的交流，也希望中國大陸能夠相向而行，共同在新的一年、新的氣象，兩岸能夠良性互動。

邱垂正在活動上致詞時則提到，2026年將是全球政經情勢劇烈震盪，充滿危機及轉機的一年，台商在中國大陸投資經營，會面臨三大風險，包含產能過剩、美中關稅戰等中國內外部風險，以及政治上的風險，包括中共針對性軍演成為常態，以及以國安及「懲獨」為由的法律戰。

邱垂正坦言，大陸台商從過去的「左右逢源」，變成現在的「左右為難」。他接著引用學者建議，提出三條可行因應路徑，包含以出口為導向的台商，藉由「中國+1」，全球布局，分散風險；以內需為導向的台商，需要設法打入當地的供應鏈；屬於低毛利、高風險產業的台商，建議階段性獲利了結，逐步退場。

邱垂正說，不論台商朋友決定走那一條路，經濟部、陸委會和海基會，都是服務和支撐台商的「鐵三角」，一定會盡力提供協助。