海基會讚台商貢獻經濟 陸委會願做後盾

中央社／ 台中24日電

海峽交流基金會董事長蘇嘉全今天讚許台商為台灣經濟打下厚實基礎，大陸委員會主任委員邱垂正說，會持續強化服務與支持台商，做台商後盾。

海基會在台中市舉辦2026大陸台商春節活動，這是首度在台北市以外城市舉行。總統賴清德出席時表示，國防特別預算是保家衛國預算，也是推動百萬產業升級轉型重要預算。兩岸共同目標增進人民福祉，希望交流讓兩岸朝和平共榮方向。

蘇嘉全說，台商一卡皮箱走天下，是台灣最勇敢的經濟先鋒。政府不會忘記所有台商貢獻，未來更需要台商與台灣一起布局全球。

兩岸關係部分，蘇嘉全說，兩岸關係根本不在口號，而在人民，不在對立，而在理解，交流或有起伏，但人民往來與經貿連結早已深植社會。

邱垂正表示，在美中激烈角力下，國際板塊嚴重撞擊，台商要注意國際經濟情勢及地緣政治變化，做好風險管理。海基會是台商娘家，陸委會是台商後盾，海陸兩會的燈會為每名台商永遠亮著，大家一起努力繁榮台灣經濟、守護民主家園。

