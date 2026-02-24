陸委會：李貞秀就職條件有疑慮 是否解職立院決定

民眾黨立委李貞秀就職爭議未解，陸委會副主委梁文傑今天表示，陸委會對於李貞秀的就職條件有疑慮，程序不完備，行政機關會向立法院表達看法及立場，但解職權力在立院，若立院不讓李貞秀解職，法律責任在立院。

李貞秀日前提出除籍證明書，佐證大陸戶籍註銷時間在1993年4月26日。但陸委會認為，李貞秀除籍證明書格式、內容「有點怪異」，因此僅採認除籍證明書繳回移民署時間2025年3月，即李貞秀在2023年底登記成為民眾黨不分區立委候選人時「具備雙重戶籍」。

立法院上午邀請行政院長卓榮泰提出施政方針及施政報告並備質詢。關於李貞秀的除籍問題，梁文傑會前受訪表示，到目前為止，陸委會對於李貞秀的就職條件還是有疑慮，不管是從兩岸條例還是國籍法，都認為程序上不完備，疑慮都還沒有解消。

梁文傑指出，陸委會對於李貞秀所繳交的除籍證明文件內容，確實有疑慮，因為過去沒看過這樣的寫法，且在相關紀錄中，李貞秀就只有在2025年3月申請過除籍資料，然後把資料交給移民署，所以不採認李貞秀宣稱追溯到1993年就已經除籍。

是否會對李貞秀採取更強硬的措施，梁文傑表示，李貞秀的解職權力在立法院，行政機關會告訴立法院，對於李貞秀任職資格的看法及立場，但如果立法院硬是不讓李貞秀解職，法律責任是在立法院。

媒體詢問，未來是否會拒絕接受李貞秀的質詢，梁文傑僅表示，行政院各部會的立場一致，大家的做法會一樣。