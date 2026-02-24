快訊

9大國運籤一次看！好壞摻半 神明示警「謹慎行事防天災地變」

宜蘭近海規模5.6地震2縣市收國家警報 氣象署：去年東部海域規模7餘震

台股站穩34,700點大關！五天狂飆2,917點、台積電再創天價

美指控中國秘密核試 中方稱「毫無事實根據」

中央社／ 台北24日電

美國近日指控北京進行秘密核試驗，中國裁軍大使沈健當地時間23日在日內瓦裁減軍備會議上表示，美國指責中國展開核爆炸試驗，毫無事實依據，並稱美國「是為自身重啟核試驗編造藉口」。

據中國官媒環球時報報導，沈健23日在日內瓦裁軍會議上表示，中國堅定支持「全面禁止核試驗條約」宗旨和目標。「美國指責中國展開核爆炸試驗，毫無事實依據，是為自身重啟核試驗編造藉口。」中方敦促美國重申五核國「暫停核試驗」承諾，維護全球禁止核試驗共識。

沈健還說，面臨複雜嚴峻的國際安全形勢，中國秉持公正、合作、平衡、有效的軍控理念，致力於增進國際安全合作，完善全球安全治理。核軍控是維護全球戰略穩定的重要保證。國際社會應秉持公正合理、理性務實的核裁軍理念，堅持政治外交解決核不擴散問題，遵守國際法治，重振多邊軍控裁軍機制。

美國國務院主管軍備控制與國際安全事務的次卿狄南諾（Thomas DiNanno）本月6日在日內瓦的裁軍會議上表示：「我可以透露，美國政府知悉中國已進行了核爆試驗，包括準備進行指定當量達數百噸的試驗。」

狄南諾指出，中國在2020年6月22日進行了一次這樣的「產生當量的試驗」。

美國國務院助理國務卿葉奧（Christopher Yeaw）於23日的日內瓦裁軍會議又指控中國大幅擴充核武庫，並重申北京曾秘密進行核試。

華府表示，「新戰略武器裁減條約」（NewSTART）已於本月5日到期，為達成一項「更好協議」鋪路，且應將中國納入其中。

美國 日內瓦 北京

延伸閱讀

美國東北暴風雪癱瘓交通 道路封閉7400航班取消

10年最強暴風雪癱瘓美國東北 逾60萬戶停電、部分地區降雪破2呎

美國停收「IEEPA關稅」通膨轉向？網喊：美股美債比特幣要噴了

監督外國對校園惡意影響 川普政府嚴查大學資金來源

相關新聞

陸外交部：日方若想發展中日關係就撤回高市涉台言論

大陸外交部23日晚間以發言人林劍名義，集體回覆2月15日至23日大陸春節連假期間外國媒體提問。針對富士電視台提問，日本首...

黎智英能否保外就醫 香港懲教署長：須服刑完畢

香港懲教署署長黃國興表示，香港法律沒有「保外就醫」的安排，「在囚者須完成服刑才可離開監獄」。黃國興這番談話似打破外界對壹...

梅爾茨訪陸 德學者：川普讓一些國家轉變對中國的看法

今年以來，韓國、愛爾蘭、加拿大、芬蘭、英國、烏拉圭等多國領導人相繼訪問中國，德國總理梅爾茨（Friedrich Merz...

十五五開局如何影響台灣？一文盤點福建2026對台政策

中國大陸今年是「十五五規劃」（第15個五年規劃，2026至2030年）的首年，對台工作會議也已經舉行。具體對台工作如何落實，除了大陸中央，還有賴各地方政府的協調，對台第一線的福建省在近期地方「兩會」中，實際上已經密集端出各種相關政策措施的規畫，若梳理福建各地的「工作報告」，可發現其依不同城市特色，提出了包括產業、打造共同市場、生活圈；青年學生與棒壘球運動、民間信仰交流等對台政策，我們還可以從中看出什麼趨勢？

王毅：人權不能裝飾民主 沒哪個國家能當「人權教師」

大陸外長王毅23日在北京以視訊方式出席聯合國人權理事會第61屆會議高級別會議時表示，沒有哪個國家能夠充當「人權教師」，人...

敏感時刻…習近平致電金正恩 鞏固中朝關係

朝鮮半島與黃海局勢近期受到關注，北韓勞動黨於昨日推舉金正恩再度擔任總書記，中共總書記習近平旋即致賀電，表示中朝是守望相助...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。