美指控中國秘密核試 中方稱「毫無事實根據」

美國近日指控北京進行秘密核試驗，中國裁軍大使沈健當地時間23日在日內瓦裁減軍備會議上表示，美國指責中國展開核爆炸試驗，毫無事實依據，並稱美國「是為自身重啟核試驗編造藉口」。

據中國官媒環球時報報導，沈健23日在日內瓦裁軍會議上表示，中國堅定支持「全面禁止核試驗條約」宗旨和目標。「美國指責中國展開核爆炸試驗，毫無事實依據，是為自身重啟核試驗編造藉口。」中方敦促美國重申五核國「暫停核試驗」承諾，維護全球禁止核試驗共識。

沈健還說，面臨複雜嚴峻的國際安全形勢，中國秉持公正、合作、平衡、有效的軍控理念，致力於增進國際安全合作，完善全球安全治理。核軍控是維護全球戰略穩定的重要保證。國際社會應秉持公正合理、理性務實的核裁軍理念，堅持政治外交解決核不擴散問題，遵守國際法治，重振多邊軍控裁軍機制。

美國國務院主管軍備控制與國際安全事務的次卿狄南諾（Thomas DiNanno）本月6日在日內瓦的裁軍會議上表示：「我可以透露，美國政府知悉中國已進行了核爆試驗，包括準備進行指定當量達數百噸的試驗。」

狄南諾指出，中國在2020年6月22日進行了一次這樣的「產生當量的試驗」。

美國國務院助理國務卿葉奧（Christopher Yeaw）於23日的日內瓦裁軍會議又指控中國大幅擴充核武庫，並重申北京曾秘密進行核試。

華府表示，「新戰略武器裁減條約」（NewSTART）已於本月5日到期，為達成一項「更好協議」鋪路，且應將中國納入其中。