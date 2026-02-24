快訊

9大國運籤一次看！好壞摻半 神明示警「謹慎行事防天災地變」

宜蘭近海規模5.6地震2縣市收國家警報 氣象署：去年東部海域規模7餘震

台股站穩34,700點大關！五天狂飆2,917點、台積電再創天價

黎智英能否保外就醫 香港懲教署長：須服刑完畢

中央社／ 香港24日電
香港壹傳媒集團創辦人黎智英遭重判20年。 中通社
香港壹傳媒集團創辦人黎智英遭重判20年。 中通社

香港懲教署署長黃國興表示，香港法律沒有「保外就醫」的安排，「在囚者須完成服刑才可離開監獄」。黃國興這番談話似打破外界對壹傳媒集團創辦人黎智英申請「保外就醫」的期待。

黎智英因為觸犯港區國安法，本月初遭香港高等法院重判20年，外界關注黎智英能否以中國大陸的「保外就醫」模式，申請離開監獄並前往國外。

黃國興昨天就此向本地媒體說，香港法律不存在「保外就醫」安排，「在囚者須完成服刑才可離開監獄」，除非按照法律規定獲減刑或提早釋放。

他並說，黎智英在藥物治療和觀察之下，目前身體狀況穩定；醫護人員對在囚人士提供24小時醫護服務，如有需要，醫生會把個案轉至公立醫院專科醫生跟進。

他說，香港的醫療水準在全世界享有盛名，對所有在囚者一視同仁，提供一切必要的醫療服務，相關安排完全適用於黎智英，黎智英接受的醫療服務與其他在囚人士沒有分別。

黎智英 香港 保外就醫

延伸閱讀

黎智英遭判20年…香港懲教署長：不存在保外就醫 在獄中已獲適當照顧

黎智英判囚20年 港記協前主席：不會再有第2家蘋果日報

我譴責陸重判黎智英 陸國台辦嗆：民進黨政治操弄必遭嚴懲

聲援黎智英 賴總統籲北京當局停止政治迫害

相關新聞

陸外交部：日方若想發展中日關係就撤回高市涉台言論

大陸外交部23日晚間以發言人林劍名義，集體回覆2月15日至23日大陸春節連假期間外國媒體提問。針對富士電視台提問，日本首...

黎智英能否保外就醫 香港懲教署長：須服刑完畢

香港懲教署署長黃國興表示，香港法律沒有「保外就醫」的安排，「在囚者須完成服刑才可離開監獄」。黃國興這番談話似打破外界對壹...

梅爾茨訪陸 德學者：川普讓一些國家轉變對中國的看法

今年以來，韓國、愛爾蘭、加拿大、芬蘭、英國、烏拉圭等多國領導人相繼訪問中國，德國總理梅爾茨（Friedrich Merz...

十五五開局如何影響台灣？一文盤點福建2026對台政策

中國大陸今年是「十五五規劃」（第15個五年規劃，2026至2030年）的首年，對台工作會議也已經舉行。具體對台工作如何落實，除了大陸中央，還有賴各地方政府的協調，對台第一線的福建省在近期地方「兩會」中，實際上已經密集端出各種相關政策措施的規畫，若梳理福建各地的「工作報告」，可發現其依不同城市特色，提出了包括產業、打造共同市場、生活圈；青年學生與棒壘球運動、民間信仰交流等對台政策，我們還可以從中看出什麼趨勢？

王毅：人權不能裝飾民主 沒哪個國家能當「人權教師」

大陸外長王毅23日在北京以視訊方式出席聯合國人權理事會第61屆會議高級別會議時表示，沒有哪個國家能夠充當「人權教師」，人...

敏感時刻…習近平致電金正恩 鞏固中朝關係

朝鮮半島與黃海局勢近期受到關注，北韓勞動黨於昨日推舉金正恩再度擔任總書記，中共總書記習近平旋即致賀電，表示中朝是守望相助...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。