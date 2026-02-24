黎智英能否保外就醫 香港懲教署長：須服刑完畢

香港懲教署署長黃國興表示，香港法律沒有「保外就醫」的安排，「在囚者須完成服刑才可離開監獄」。黃國興這番談話似打破外界對壹傳媒集團創辦人黎智英申請「保外就醫」的期待。

黎智英因為觸犯港區國安法，本月初遭香港高等法院重判20年，外界關注黎智英能否以中國大陸的「保外就醫」模式，申請離開監獄並前往國外。

黃國興昨天就此向本地媒體說，香港法律不存在「保外就醫」安排，「在囚者須完成服刑才可離開監獄」，除非按照法律規定獲減刑或提早釋放。

他並說，黎智英在藥物治療和觀察之下，目前身體狀況穩定；醫護人員對在囚人士提供24小時醫護服務，如有需要，醫生會把個案轉至公立醫院專科醫生跟進。

他說，香港的醫療水準在全世界享有盛名，對所有在囚者一視同仁，提供一切必要的醫療服務，相關安排完全適用於黎智英，黎智英接受的醫療服務與其他在囚人士沒有分別。