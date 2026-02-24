陸外交部：日方若想發展中日關係就撤回高市涉台言論

大陸外交部23日晚間以發言人林劍名義，集體回覆2月15日至23日大陸春節連假期間外國媒體提問。針對富士電視台提問，日本首相高市早苗在施政演說中稱，全面推進與中國的戰略互惠關係是其內閣的一貫政策。林劍表示，日方如果真心想發展中日戰略互惠關係，就應該撤回高市涉台「錯誤言論」，恪守中日四個政治文件和自身所作承諾，以實際行動展現維護中日關係政治基礎的基本誠意。

對於共同社等多家日本媒體提問，高市早苗當選日本第105任首相，大陸外交部對此有何評論？對今後中日關係的發展前景有何期待？林劍則說，相關選舉是日本內部事務。中方再次敦促日方反思糾錯，恪守中日四個政治文件精神和自身所作承諾，以實際行動展現維護中日關係政治基礎的基本誠意。

就美國駐北約大使惠塔克（Matthew Whitaker）13日在德國慕尼黑安全會議上表示，中國只需打一個電話，就能結束俄烏衝突；中國正在「全面助長戰爭」。林劍則駁斥稱，中國不是烏克蘭危機的製造者，也不是當事方。中方始終站在和平與對話一邊，推動危機政治解決。中方的客觀公正立場得到國際社會廣泛認可。所謂「全面助長戰爭」完全是無端指責。