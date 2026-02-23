快訊

從小到大都唸錯！友「誼」不是二聲 正確讀音讓一票人崩潰

北捷遭恐嚇「南京三民搭到松山沿途攻擊」 大批警力衝站內排查、鎖定謊報累犯

影／畫面曝光！男毒駕載5童拒檢逃逸肇事 孩子全受傷送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

八旗文化總編輯富察遭大陸依煽動分裂罪判刑3年 何時可獲釋仍無消息

中央社／ 台北23日電
八旗文化總編輯富察（李延賀）去年被中國依「煽動分裂國家罪」判處有期徒刑3年。（圖／取自富察臉書）
八旗文化總編輯富察（李延賀）去年被中國依「煽動分裂國家罪」判處有期徒刑3年。（圖／取自富察臉書）

八旗文化總編輯富察（李延賀）去年被中國依「煽動分裂國家罪」判處有期徒刑3年，此前他已被限制人身自由2年，依法可折抵刑期，但目前獲釋時間仍無消息。陸委會今天則表示有掌握相關進度。

對於富察獲釋時間，聲援富察連署工作小組代表王家軒今天向中央社表示，目前尚無新消息。

八旗文化今天也表示，沒有進一步消息，一切消息以陸委會公布為主。

陸委會則表示，政府對本案相關進度均有掌握，並提供家屬必要的協助，具體細節尊重家屬的意見，不會進行說明。

富察2023年3月赴陸探親和處理註銷在中國大陸戶籍相關程序時失聯。後來中國大陸國台辦證實，上海市國家安全局於2023年3月21日「依法」對涉嫌從事「煽動分裂國家犯罪活動」的犯罪嫌疑人李延賀，採取刑事強制措施。

國台辦2025年3月17日以書面聲稱，李延賀犯「煽動分裂國家罪」一案，上海市第一中級人民法院經依法公開開庭審理，已於2025年2月17日一審公開宣判，但當時未提到刑期等判決結果。

國台辦同年3月26日則表示，富察被依「煽動分裂國家罪」判處有期徒刑3年，剝奪政治權利1年，並沒收個人財產人民幣5萬元（約新台幣22.5萬元）。

上海高朋律師事務所律師、上海台協副會長蔡世明先前曾向中央社表示，刑期折抵要視被採行的強制措施不同加以區分才能判斷。如果被拘留或逮捕而羈押的地點是在看守所，羈押1日折抵1日刑期，但若是被監視居住，則是2日折抵1日。

在未能知道富察被採取何種強制措施的狀態下，他的獲釋時間目前仍難斷定。

富察 分裂國家 上海 國台辦 陸委會 八旗文化

延伸閱讀

親自去註銷國籍不被受理 李貞秀嗆梁文傑：忘記自己是陸委會副主委？

萬華燒烤店貼出兩岸條例禁令爭議 陸委會：違法雇大陸人已移送地檢署

陸委會稱沒團客兩岸直航「飛一班賠一班」 國台辦舉數據回應

詐團囚禁車手全程監控 6成員被判總刑期4年1月至6年3月

相關新聞

軍工合作曝光…日媒：中國大陸助白俄羅斯製造火箭彈 曲線助俄侵烏

日經亞洲今天發布調查報導，指中國大型軍工國企「中國電子進出口有限公司」（CEIEC）2年前與白俄羅斯軍工國企簽約，由中方...

黎智英遭判20年…香港懲教署長：不存在保外就醫 在獄中已獲適當照顧

香港壹傳媒創辦人黎智英及3間《蘋果日報》公司早前被裁定串謀勾結外國勢力等罪成，判囚20年。被問到黎智英能否申請保外就醫，...

再度回應高市早苗 北京：應撤回涉台錯誤言論

日本首相高市早苗近日在施政演說中表示，全面推進與中國大陸的戰略互惠關係，構建建設性的、穩定的日中關係，是她內閣的一貫政策...

八旗文化總編輯富察遭大陸依煽動分裂罪判刑3年 何時可獲釋仍無消息

八旗文化總編輯富察（李延賀）去年被中國依「煽動分裂國家罪」判處有期徒刑3年，此前他已被限制人身自由2年，依法可折抵刑期，...

美關稅無常 學者分析：中國手握利器 有底氣有底牌

應對美方關稅政策反覆無常，多名學者直言，中國變得更「有底氣、有底牌」，中方不僅手握稀土、電池級石墨等戰略資源，亦具備精準...

川普再耍「關」刀 恐引發新訴訟 中官媒：視變化應對

美國最高法院裁定總統川普去年實施的全球性關稅無效，川普隨後宣布將改用其他法源向各國開徵15%進口關稅。央視旗下自媒體「玉...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。