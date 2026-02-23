黎智英遭判20年…香港懲教署長：不存在保外就醫 在獄中已獲適當照顧

香港壹傳媒創辦人黎智英及3間《蘋果日報》公司早前被裁定串謀勾結外國勢力等罪成，判囚20年。被問到黎智英能否申請保外就醫，香港懲教署長黃國興23日指出，香港法律不存在保外就醫安排，在囚者須完成服刑才可離開監獄，除非按法律規定獲減刑或能提早釋放。

據香港明報報導，香港黎智英案同案認罪的8名被告判監6年3個月至10年不等。對於其他被告能否提早獲釋，他僅稱，若在囚者涉危害國安被判監，懲教署長僅按一個原則判斷，即相信獲減刑後不會不利國安，否則不能減刑。

香港懲教署今早在赤柱監獄舉行2025年工作回顧記者會，安排傳媒參觀該院所內的囚倉及醫院。

被問到黎智英能否申請保外就醫，黃國興引述公開聆訊和判罪理由書，稱黎智英在藥物治療和觀察之下，其身體狀況穩定。他又指出，懲教院所有醫院，亦有合資格醫護人員提供24小時醫護服務，如有需要，醫生將個案轉介至醫管局專科醫生跟進。他指香港的醫療水平在全世界享負盛名，對所有在囚者一視同仁，提供一切必需醫療服務，而相關安排完全適用於黎智英，而黎所接受的醫療服務跟其他在囚人士無分別。

香港保安局去年建議修訂《監獄規則》，包括大幅修改探訪制度，懲教署可拒絕不符法定目的之探訪，亦可基於維護國安等五大「主要目的」限制或禁止探訪，受限對象除親友，亦涵蓋專職教士。被問到至今有否拒絕律師及教士探訪，涉及多少宗個案，及有否個案以維護國安為由被拒探訪，黃國興僅稱無備存相關數字。

因應前學生動源召集人鍾翰林獲准到日本旅遊，在日時決定赴英尋求政治庇護。懲教署施加新的的監管條件，所有受監管者必須獲批才可離港。黃國興指出，自前年下半年起施加新條件後，截至去年底接獲58宗申請，其中43宗獲批，主要涉及家人在海外逝世或有工作需要等；至於不獲批個案則由於理據不足或無法提供證明。

香港懲教署指稱，截至昨日，約1900人次涉「黑暴」、《港版國安法》及《維護國家安全條例》者獲釋。