德國總理梅爾茨首訪中國大陸 將與習近平、李強會談

中央社／ 台北23日電
德國總理梅爾茨25至26日將對中國進行正式訪問。（新華社）

中國外交部今天下午正式宣布，德國總理梅爾茨25至26日將對中國進行正式訪問。梅爾茨日前曾說，他此行將尋求與中國建立「戰略夥伴關係」；但他在另一個場合曾表示，德國不應對中國有任何幻想，且直指中國聲稱要「按照自己的規則」定義新的多邊秩序。

央視新聞報導，中國外交部今天以不具名發言人名義宣布這一消息。而綜合外電先前報導，預料梅爾茨（Friedrich Merz）此行將會見中國國家主席習近平，並與中國國務院總理李強舉行會談，而他此行也將率領德國大型企業代表一同訪中

路透社先前報導，梅爾茨（Friedrich Merz）18日在德國特里爾（Trier）舉行的基督教民主聯盟代表會議中提到，他此去北京將尋求與中國建立「戰略夥伴關係」。而由於美國以關稅作為手段，梅爾茨希望就歐洲與中國的未來合作進行商討。

但梅爾茨同時表示，德國不應該對中國有任何幻想，並指中國聲稱要「按照自己的規則」定義新的多邊秩序。

梅爾茨此行是就任德國總理後首度訪中。明鏡週刊（Der Spiegel）報導，德國總理府日前曾邀集多名中國問題專家，藉由晚餐會閉門討論德國對中經貿布局及如何與習近平互動。

德國 梅爾茨 外交部 訪中 習近平

