香港高等法院駁回泛民主派初選上訴案 維持原判

12名在香港民主派初選案，被控顛覆國家罪並被判囚4年5月至7年9月的被告，去年就其定罪及判刑提出上訴。上訴庭2月23日上午在西九龍香港最高法院裁決，裁定12被告的上訴全部被駁回，而香港律政司就劉偉聰的脫罪上訴亦失敗，所有人維持原判。

據網媒《香港01》報導，在法庭上各被告聞判後表現平靜，亦有向民眾席人士揮手。劉偉聰則在庭外指出，對結果感到愉快，還了他公道。被問會否擔心香港律政司會提終極上訴時，劉回應稱律政司是法治的把關者。

脫罪的李予信，及刑滿出獄的岑敖暉、岑子杰、王百羽等，今早也到庭旁聽。劉偉聰稱對結果感到愉快，認為法庭還他一個公道。

香港法院稱，上訴裁決的主要理據，被告涉案計劃是想以非法手段癱瘓政府。法官潘兆初在裁決指，立法會不是橡皮圖章，議員審議預算案時，需根據香港《基本法》相關條文，他們重申涉案計畫是非法手段，由戴耀廷宣揚是「大殺傷力憲制武器」，旨在迫使特首辭職，癱瘓政府運作和強迫中央政府宣布結束一國兩制政策。該計劃是嚴重干擾、阻撓破壞，甚至顛覆特區憲制秩序的手段。

在判刑方面，法官認為以判囚7年為量刑起點，並非明顯過高。法官指涉案計劃以被告當選為手段，目標是要使香港憲制秩序陷入混亂。他們受譴責的主因是懷有上述目的參選，在選舉工程中發言或行事多少，根本沒有分別。假如該計劃涉及使用武力或威脅使用武力，量刑起點甚至可在七年以上。

2021年1月6日，香港警務處國家安全處以籌辦或參與2020年民主派初選為由，在多處地點拘捕53人，當中47人其後被控串謀顛覆國家政權罪，由於大部分人被港版國安法指定法官拒絕保釋候審或撤銷保釋，有多人到案件正式開審時，已先被關押2年之久。

據維基百科，該審判是自2020年7月1日港版國安法生效以來，警方發動最大規模的拘捕行動，引起香港及國際媒體關注。而後續的司法程序備受爭議，包括被形容為「史無前例」、「馬拉松式」連續4天提堂處理保釋程序。裁判官羅德泉完成交付至高等法院審理的程序後，於2023年2月由法官李運騰、陳仲衡及陳慶偉審理。

審訊歷時118天，31人認罪。2024年5月30日，法庭宣判，16名不認罪被告中李予信和劉偉聰罪脫，其餘14名不認罪被告均罪成。戴耀廷等首批被告6月25日起進入求情階段。2024年11月19日判刑，案件在西九龍法院判刑，45名罪成被告入獄4年2月至10年不等，當中以戴耀廷遭判10年監禁最長。