習近平：維護鞏固發展中朝關係 是中國堅定不移方針

2月23日，中共中央總書記習近平致電金正恩，祝賀金正恩在朝鮮勞動黨第九次代表大會上被推舉為朝鮮勞動黨總書記。習近平表示，維護好鞏固好發展好中朝關係，是中國堅定不移方針。

據新華社報導，習近平在賀電中說，朝黨八大以來，以金正恩總書記為首的朝鮮勞動黨中央團結帶領朝鮮人民努力奮鬥，在朝鮮社會主義建設事業中不斷取得新成就。金正恩同志再次被推舉為北韓勞動黨總書記，體現了北韓黨、政府、人民對總書記同志的高度信任和衷心擁護。

朝黨九大在朝鮮黨和國家事業步入承前啟後的關鍵階段勝利召開，具有重要意義。祝福在以總書記同志為首的朝鮮勞動黨中央堅強領導下，朝鮮黨和人民將以此次大會為契機，推動朝鮮社會主義事業不斷開創新局面。

中朝是守望相助的社會主義友善鄰邦。維護好、鞏固好、發展好中朝關係，始終是中國黨和政府堅定不移的方針。近年來，我同總書記同志多次會晤，有力地引領中朝關係向好發展。

面對百年變局加速演進、國際形勢變亂交織，我願同總書記同志一道，指導雙方有關部門和地方落實好我們達成的重要共識，譜寫中朝友誼嶄新篇章，服務兩國社會主義建設事業，增進兩國人民福祉和友誼，為促進地區乃至世界和平穩定和發展繁榮作出積極貢獻。

去年9月2日下午，金正恩曾赴北京出席紀念抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年活動，並與習近平會談。這也金正恩首次出席大型多邊外交活動。