快訊

林心如9歲愛女「小海豚」近照曝光 暴風抽高長腿成焦點　

對等關稅裁定違憲 各國如何面對關稅大混亂局面？

走路反而比跑步更燃脂？ 專家推一步行方式效率更高

習近平：維護鞏固發展中朝關係 是中國堅定不移方針

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
中共中央總書記習近平23日電賀金正恩被推舉為朝鮮勞動黨總書記。圖為2025年9月4日，習近平在北京人民大會堂會見金正恩。（新華社）
中共中央總書記習近平23日電賀金正恩被推舉為朝鮮勞動黨總書記。圖為2025年9月4日，習近平在北京人民大會堂會見金正恩。（新華社）

2月23日，中共中央總書記習近平致電金正恩，祝賀金正恩在朝鮮勞動黨第九次代表大會上被推舉為朝鮮勞動黨總書記。習近平表示，維護好鞏固好發展好中朝關係，是中國堅定不移方針。

據新華社報導，習近平在賀電中說，朝黨八大以來，以金正恩總書記為首的朝鮮勞動黨中央團結帶領朝鮮人民努力奮鬥，在朝鮮社會主義建設事業中不斷取得新成就。金正恩同志再次被推舉為北韓勞動黨總書記，體現了北韓黨、政府、人民對總書記同志的高度信任和衷心擁護。

朝黨九大在朝鮮黨和國家事業步入承前啟後的關鍵階段勝利召開，具有重要意義。祝福在以總書記同志為首的朝鮮勞動黨中央堅強領導下，朝鮮黨和人民將以此次大會為契機，推動朝鮮社會主義事業不斷開創新局面。

中朝是守望相助的社會主義友善鄰邦。維護好、鞏固好、發展好中朝關係，始終是中國黨和政府堅定不移的方針。近年來，我同總書記同志多次會晤，有力地引領中朝關係向好發展。

面對百年變局加速演進、國際形勢變亂交織，我願同總書記同志一道，指導雙方有關部門和地方落實好我們達成的重要共識，譜寫中朝友誼嶄新篇章，服務兩國社會主義建設事業，增進兩國人民福祉和友誼，為促進地區乃至世界和平穩定和發展繁榮作出積極貢獻。

去年9月2日下午，金正恩曾赴北京出席紀念抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年活動，並與習近平會談。這也金正恩首次出席大型多邊外交活動。

延伸閱讀

北韓9大召開 金正恩：國家地位不可逆轉

川普3月底訪陸會習近平 學者：留意美官方對台措辭變化

北韓大秀核彈頭火箭發射器 金正恩：敵國連神明也難救

金正恩稱經濟擺脫衰退 第九次黨代會揭示未來五年藍圖

相關新聞

香港高等法院駁回泛民主派初選上訴案 維持原判

12名在香港民主派初選案，被控顛覆國家罪並被判囚4年5月至7年9月的被告，去年就其定罪及判刑提出上訴。上訴庭2月23日上...

陸學者：對外政策「流氓化」 美國的周天子時代結束了

美國總統川普去年1月上任後，徹底顛覆二戰後的國際關係格局。中國人民大學國際關係學院教授金燦榮指出，由於美國對外政策的「流...

川普關稅遭判違法 陸商務部：敦促美國取消關單邊關稅

美國最高法院20日裁決川普對等關稅違法，中國大陸目前仍在春節連假期間，大陸商務部今早透過新聞稿表示，注意到這項裁決結果，...

習近平：維護鞏固發展中朝關係 是中國堅定不移方針

2月23日，中共中央總書記習近平致電金正恩，祝賀金正恩在朝鮮勞動黨第九次代表大會上被推舉為朝鮮勞動黨總書記。習近平表示，...

陸前副外長傅瑩：國際秩序重組為中國開啟一扇機會窗口

第62屆慕尼黑安全會議（簡稱「慕安會議」）本月13日至15日在德國慕尼黑舉行，已連續多年出席慕安會議的大陸前副外長傅瑩觀...

黎智英遭判20年…女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中共放人

香港壹傳媒創辦人黎智英因違反國安法被判20年徒刑。在父親78歲高齡、健康急速惡化之際，女兒黎采公開致函在美國成長、代表中...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。