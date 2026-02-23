川普關稅遭法院推翻 中國：正進行全面評估

美國總統川普動用緊急權力對進口商品加徵關稅的做法遭最高法院推翻，中國商務部今天以未署名的發言人表示，正在對相關內容和影響進行全面評估。

美國最高法院裁定川普去年實施的全球性關稅無效，川普隨後宣布將改用其他法源向全球各國開徵15%的進口關稅。

中國商務部發言人表示，注意到美國最高法院公布關稅訴訟案裁決結果，正在對相關內容和影響進行全面評估。

中國商務部發言人稱，中方一貫反對各種形式的單邊加徵關稅措施，反覆強調「貿易戰沒有贏家，保護主義沒有出路」。

他稱，「美方對等關稅、芬太尼關稅等單邊措施既違反國際經貿規則，也違反美國內法，不符合各方利益」。

中國商務部發言人又說，事實反覆證明，中美雙方合則兩利，鬥則俱傷。中方敦促美方取消對貿易夥伴加徵的有關單邊關稅措施。

中國商務部發言人最後說，同時中方也注意到，美方正在準備採取貿易調查等替代措施，以期維持對貿易夥伴加徵的關稅，中方將對此保持密切關注並堅定維護中方利益。