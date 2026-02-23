快訊

拚上科學班好嗎？資深導師：未被榨乾的孩子才跑得遠

實測成功！教你安卓手機、蘋果iPhone AirDrop互傳照片 免開第三方APP

川普擬2階段打到伊朗屈服！美媒曝伊代理勢力密謀 恐襲美在2地區據點

川普關稅遭法院推翻 中國：正進行全面評估

中央社／ 台北23日電

美國總統川普動用緊急權力對進口商品加徵關稅的做法遭最高法院推翻，中國商務部今天以未署名的發言人表示，正在對相關內容和影響進行全面評估。

美國最高法院裁定川普去年實施的全球性關稅無效，川普隨後宣布將改用其他法源向全球各國開徵15%的進口關稅。

中國商務部發言人表示，注意到美國最高法院公布關稅訴訟案裁決結果，正在對相關內容和影響進行全面評估。

中國商務部發言人稱，中方一貫反對各種形式的單邊加徵關稅措施，反覆強調「貿易戰沒有贏家，保護主義沒有出路」。

他稱，「美方對等關稅、芬太尼關稅等單邊措施既違反國際經貿規則，也違反美國內法，不符合各方利益」。

中國商務部發言人又說，事實反覆證明，中美雙方合則兩利，鬥則俱傷。中方敦促美方取消對貿易夥伴加徵的有關單邊關稅措施。

中國商務部發言人最後說，同時中方也注意到，美方正在準備採取貿易調查等替代措施，以期維持對貿易夥伴加徵的關稅，中方將對此保持密切關注並堅定維護中方利益。

延伸閱讀

比特幣今年來慘跌逾22% 川普關稅被判違法為何沒大跌？市場怎麼看待反映？

侯友宜憂川普關稅衝擊傳產 促中央公開透明談判

川普關稅新政策上路 法人看好儒鴻、聚陽等供應鏈將受惠

白宮警告貿易夥伴履行協議！美官員：川普重整旗鼓 關稅正起死回生

相關新聞

川普關稅遭判違法 陸商務部：敦促美國取消關單邊關稅

美國最高法院20日裁決川普對等關稅違法，中國大陸目前仍在春節連假期間，大陸商務部今早透過新聞稿表示，注意到這項裁決結果，...

陸前副外長傅瑩：國際秩序重組為中國開啟一扇機會窗口

第62屆慕尼黑安全會議（簡稱「慕安會議」）本月13日至15日在德國慕尼黑舉行，已連續多年出席慕安會議的大陸前副外長傅瑩觀...

黎智英遭判20年…女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中共放人

香港壹傳媒創辦人黎智英因違反國安法被判20年徒刑。在父親78歲高齡、健康急速惡化之際，女兒黎采公開致函在美國成長、代表中...

川普關稅被判違法…南華早報：3月川習會 華府籌碼更少了

美國總統川普將於3月31日起訪問中國大陸，美國最高法院近日裁定川普徵收的部分關稅違法，香港英文媒體南華早報引述分析指出，...

訪陸前徵詢專家 德總理梅爾茨盼與北京建立聯繫

德國總理梅爾茨將於廿四日至廿六日訪問中國大陸，這是他自去年五月上任以來首次訪陸。德國媒體透露，為了此行，梅爾茨日前特地與...

澳洲軍艦通過台海 共軍跟監警戒

澳洲皇家海軍安扎克級巡防艦「土烏巴艦」（HMAS Toowoomba）廿日與廿一日「例行通過台灣海峽」，這是美國盟友近期...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。