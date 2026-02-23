黎智英遭判20年…女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中共放人

快訊

中央社／ 華盛頓22日專電
冠軍中國選手谷愛凌在頒獎儀式上。(新華社)
香港壹傳媒創辦人黎智英因違反國安法被判20年徒刑。在父親78歲高齡、健康急速惡化之際，女兒黎采公開致函在美國成長、代表中國出征冬奧的滑雪名將谷愛凌，盼她發揮對北京的影響力，促成中共放人。

黎采這封信21日刊登於「紐約郵報」（New YorkPost）。黎采在信中先祝賀谷愛凌（Eileen Gu）於米蘭冬季奧運再創歷史佳績，接著話鋒一轉，提到谷愛凌曾強調，美國的成長背景與教育賦予她使命感，並讓她立志以自身影響力「成為善的力量」。

「在本屆冬奧期間，您表示自己展現了在美國學到的最佳價值。」黎采寫道，「而這些價值——言論自由、同理心、對個人尊嚴的尊重——也是我從父母身上學到並珍視的。」

她指出，正是基於這些共同價值，她懇請谷愛凌出面，為黎智英發聲。

信中提到，黎智英畢生捍衛自由理念，並非遙望美國價值，而是深信自由與敢於對權力說真話，是社會繁榮的基石，更是道德責任。他因此賭上事業、自由，乃至生命。因為他相信，西方所享有的自由應是普世權利。

今年2月9日，78歲的黎智英因透過自己創辦的報紙倡議自由，在香港被判處20年徒刑。「和您一樣，他與東西方都有深厚連結。」黎采寫道。

黎采說，在被單獨監禁逾5年後，黎智英的健康狀況迅速惡化，患有糖尿病與心臟病，「剩下的時間已經不多」。

她呼籲谷愛凌，作為中國奧運代表隊成員、在中國社會備受尊敬的人物，或能成為促成人道行動的關鍵力量。

「請您向中國官員反映我父親的情況，敦促他們允許一位和您一樣珍惜自由的老人，安享晚年。」

谷愛凌出生於美國加州，就讀史丹佛大學，母親為旅美中國移民。她於2019年決定代表中國出賽，當時形容這是「極其艱難」的選擇。隨著美中地緣政治緊張升溫，她的決定在美國社會引發爭議。

谷愛凌未曾公開批評中國的人權爭議，包括新疆維吾爾族處境或黎智英案件。

她的國籍爭議同樣備受議論。外界質疑，谷愛凌並未有效放棄美國國籍就以中國國籍參賽，既不符中國法律，也有違奧運規定。

黎采的公開信在網路上引發討論。有網友質疑此舉難以奏效。一名暱稱「Lake Dweller」的留言者稱，這是一封出色且聰明的政治行動，但認為谷愛凌「只在乎自己」，不會為黎智英做任何事。

另一名「I’mYourHuckleberry」則指出，北京曾支付谷愛凌1400萬美元代言費，金額高於美國任何贊助，「她不會為此冒險，因為那將損及她在中共的地位。」

也有網友挺黎采。一名自稱「ET Phone Home」的留言者表示，黎采的公開信是對谷愛凌的「巧妙回擊」，指谷愛凌代表中共，是對美國的背叛，她既享受著美國自由，又用她冷酷的貪婪之心貶低美國。

美國 黎智英 奧運 谷愛凌

