川普關稅被判違法…南華早報：3月川習會 華府籌碼更少了

美國總統川普將於3月31日起訪問中國大陸，美國最高法院近日裁定川普徵收的部分關稅違法，香港英文媒體南華早報引述分析指出，這項裁定或削弱川普與大陸國家主席習近平的談判籌碼，使川普在川習會上處於劣勢，北京可能因此做出更少讓步。

南華早報指出，白宮官員已證實川普的訪陸時程，然而美國最高法院裁決認定川普未經國會授權徵收廣泛關稅違法，這對川普的貿易政策造成重大打擊。川普預計3月31日至4月2日訪問大陸，這是他自2025年重新上任後的首度訪陸。他上一次到大陸訪問是在2017年11月的第一任期，習近平則預計於今年稍晚赴美訪問。

中國人民大學國際關係學院教授時殷弘指，裁決確實削弱川普在對大陸貿易談判中的優勢，但這並不等於北京當局自動獲得更多讓步空間。他認為大陸仍需考慮到財政能力與地緣政治限制，而與俄羅斯等國的合作關係也給大陸帶來一定負擔。

另一位北京政治學者則分析，北京會密切觀察裁決後川普的籌碼變化，並在談判前調整策略。「川普徵收關稅的籌碼消失後，北京可能會提供的讓步比原先計畫更少。」

另方面，部分大陸出口商對此次裁決抱持樂觀態度。有業者指，裁決認定川普關稅違法，將降低美國買家關稅成本，有助增加訂單並提升大陸產品定價競爭力。

針對川普在法院判決後仍宣布對所有貿易夥伴實施15%新關稅，保銀資產管理有限公司首席經濟學家張智威分析，雖然美方可能尋求替代方式維持對大陸進口產品的高關稅，但這需要時間，短期出口商可抓住機會出貨。此外，川普訪中對雙邊關係仍具正面意義，有助促成新貿易協議。