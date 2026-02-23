訪陸前徵詢專家 德總理梅爾茨盼與北京建立聯繫

德國總理梅爾茨將於廿四日至廿六日訪問中國大陸，這是他自去年五月上任以來首次訪陸。德國媒體透露，為了此行，梅爾茨日前特地與數名中國問題專家共進晚餐，收集他們的建議。一名與會者透露，梅爾茨希望此行能和北京領導層建立聯繫。

面對美國總統川普上任後為世界政經格局帶來的諸多不確定性，今年以來，多國領導人接連前往大陸，期盼透過強化經貿連結與合作，減緩川普的衝擊。

大陸觀察者網指出，根據關注中國議題的德國網路媒體「中國平台」（China Table）報導，為了此次中國行，梅爾茨日前邀請六位中國問題專家共進晚餐，其中包括三名學者、一名作家及兩名商界人士。

參加當晚餐會的中國歐盟商會前主席伍德克透露，在大約兩小時的餐敘間，梅爾茨及其團隊提出許多精準的問題並認真傾聽意見。伍德克說，梅爾茨想知道如何與中國領導層建立聯繫，「對他來說，了解如何讓中國傾聽（德方）意見至關重要」。

伍德克認為，梅爾茨主要任務之一是為德國工業界爭取更公平貿易環境。

「中國平台」還提到，這次中國問題專家們向他推薦了美國青年學者王丹（Dan Wang）的新書「Breakneck」（極速：中國對建設未來的探索）。

亞洲週刊早前報導，史丹佛大學胡佛研究所研究員王丹這本新書顛覆了美國精英對中國的刻板印象，掀起一場深度反思。報導稱，王丹詳實田野觀察與數據分析，超越傳統意識形態對立敘事框架，指出中國是「工程師治國」，而美國是「律師治國」，強調中美競爭不是簡單的善惡對立，而是一場治理模式、國家能力與未來願景的較量。