美韓涉華議題分歧？美日聯演、駐韓美軍單獨行動 傳南韓表達不滿

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
南韓《朝鮮日報》報導，韓方拒參美方韓美日聯合演習，美日16、18日在日本海與東海單獨演練；駐韓美軍18至19日在黃海單獨出動F-16。分析認為，美韓涉華立場分歧浮現。（圖／取自觀察者網）
農曆新年假期期間，美軍在東亞展開多次行動，引發中美戰機對峙與南韓政府不滿。分析指出，此舉可能反映美方試圖將駐韓美軍角色從「對朝威懾」轉向「遏制中國」，與南韓希望維持戰略自主、避免被捲入中美矛盾的立場出現分歧。這種分歧凸顯了美韓在涉華軍事合作上的潛在緊張。

南韓《朝鮮日報》21日指，由於韓方拒絕參與美方提出的韓美日聯合空中演習，美日兩國於16日與18日在日本海與東海單獨實施聯合演習。韓方隨後就中美戰機對峙向美方提出抗議。南韓國防部否認拒絕參演說法，但美韓在涉華議題上的分歧已浮現。

報導稱，美軍4架B-52戰略轟炸機參與演習，從關島起飛，18日在濟州島以南至台灣方向的東海訓練後北上，一度進入黃海空域。韓國國防部表示，「政府拒絕演習」說法不實，韓方曾要求調整日程，但美方未接受，強調「韓美同盟及韓美日安全合作正穩固維持」。

日本統合幕僚監部19日證實，自衛隊與美軍進行聯合演習，美軍B-52與日本航空自衛隊F-2、F-15戰機於16日與18日在日本海與東海訓練。觀察者網指，分析普遍認為，演習範圍涵蓋濟州島以南至台灣北端東海，針對中國意圖明顯，日方稱「絕不允許憑藉武力單方面改變現狀」，為「美日染指台海和東海問題時的常用表述」。駐韓美軍18至19日在黃海單獨演習，F-16戰機兩天出動百餘架次，規模前所未有。

分析稱，第一島鏈內美軍戰略資產、日本自衛隊與駐韓美軍幾乎同時部署，駐韓美軍單獨演習時間恰逢B-52進入黃海，也被認為有護航意圖。韓聯社20日援引韓軍消息稱，駐韓美軍F-1618日進行單獨訓練，機動至黃海公海空域，進入韓中防空識別區未重疊區域，中方亦出動戰機，但雙方未進入對方防空識別區。此外，韓方在中美戰機對峙後向美方表達不滿，國防長官與聯合參謀本部議長分別致電駐韓美軍司令抗議。

另有觀點認為，美方試圖將駐韓美軍角色從「對朝威懾」轉向「遏制中國」，與南韓擔心被捲入中美矛盾存在差異。駐韓美軍去年將F-16移至烏山基地，組建「超級中隊」，具對華遏制功能。南韓梨花女子大學教授朴元坤說，美方或將南韓拒絕參演與抗議行為解讀為「不願作為美方夥伴履行職責」訊號，「如果南韓既不與美軍聯合演習，又持續抗議，在美軍看來，駐留理由會減少」。

美國國防部政策事務副部長柯伯吉1月稱，美國印太防衛戰略重點是「第一島鏈」威懾，駐韓美軍將承擔相關角色。南韓總統李在明1月新年記者會強調戰略自主性，稱「既不能被牽連，也不能放任不管」。南韓政府希望減少韓美聯合演習，以創造韓朝對話氛圍，目前正與美方討論恢復「919軍事協議」及調整演習措施。

