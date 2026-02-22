關稅政策遭推翻 分析：將削弱川普與習近平談判籌碼

美國總統川普（Donald Trump）即將於3月底訪問中國大陸，美國最高法院則於近日裁定川普徵收的部分關稅違法。香港英文媒體「南華早報」引述學者分析指出，此舉或削弱川普與大陸國家主席習近平的談判籌碼，使川普在即將到來的川習會上處於劣勢，北京可能因此做出更少的讓步。

南華早報指出，白宮官員於當地時間20日證實川普的訪陸時程，然而美國最高法院裁決認定川普未經國會授權徵收廣泛關稅違法，這對川普的貿易政策造成重大打擊。

川普預計在3月31日至4月2日訪問中國大陸，這是他自2025年重新上任後的首度訪陸。他上一次到中國訪問是在2017年11月的第一任期。據了解，習近平則預計於今年稍晚赴美訪問。

中國人民大學國際關係學教授時殷弘指，裁決確實削弱了川普在對中國大陸貿易談判中的優勢，但這並不等於北京當局自動獲得更多讓步空間。他認為，中國大陸若要在會晤上展示讓步，仍需兼顧財政能力與地緣政治限制，而與俄羅斯等國的合作關係也給中國大陸帶來一定的負擔。

另一位北京政治學者則分析，北京或會密切觀察裁決後川普的籌碼變化，並在談判前調整策略。「川普徵收關稅的籌碼消失後，北京可能會提供的讓步比原先計劃更少。」

另方面，部分中國大陸出口商對此次裁決則抱持樂觀態度。有業者指，美國最高法院裁決認定川普關稅違法，將降低美國買家的關稅成本，有助於增加訂單並提升中國產品的定價競爭力。「這將創造更穩定、可預測的貿易環境，我們比去年更樂觀。」

不過，川普在法院判決後仍宣布對所有貿易夥伴實施10%的新關稅，將於本周生效。保銀資產管理有限公司首席經濟學家張智威（Zhiwei Zhang）認為，雖美方可能尋求替代方式維持對中國大陸進口的高關稅，但這需要時間，短期出口商可抓住機會加快出貨。此外，他認為川普訪問中國大陸對雙邊關係仍具正面意義，有助促成新貿易協議。

另，時殷弘指出，法院裁決也將影響美國國內政治，中期選舉恐對川普不利，同時可能讓其他國家如日本、南韓採取觀望態度。國內政治受挫的川普，未來或在外交政策更加強硬，包括對伊朗採取行動或加強對俄制裁。

事實上，自2025年初川普重返白宮施行關稅以來，美中貿易摩擦不斷，雙方多次採取報復措施。但隨著高層通話與會議的進行，兩國關係在2025年底開始回穩，並以川習2025年10月於南韓的會晤為高點。