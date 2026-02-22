美德州總檢察長起訴Shein 控其售有毒產品並涉個資風險

快訊

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸知名時尚電商平台Shein（希音） 爭議不斷，近來又在美國遭控銷售含有毒物質產品，並使消費者敏感個資面臨被中共取得的風險。（美聯社）
大陸知名時尚電商平台Shein（希音）近來深陷資安和國安疑慮。港媒《信報》引述外電指，美國德州檢察總長派克斯頓（Ken Paxton）表示，近期對Shein旗下Shein US Services LLC及其關聯公司提起訴訟，指控其非法向消費者銷售有毒產品，並使敏感當地民眾的個人資料面臨被中國共產黨取得的風險。

信報指，除了Shein，派克斯頓還起訴大陸電商集團拼多多及其旗下電商平台Temu的Whaleco公司，指控其暗中收集消費者數據。此外，路由器製造商TP-Link Systems亦於日前被派克斯頓提訴，指其允許中共訪問和取得美國消費者家中設備。

對此，彭博21日提到，派克斯頓於美國當地時間20日在德州法院提起訴訟，稱Shein US Services LLC的行為違反「德州欺詐性商業行為法」（Texas Deceptive Trade Practices Act）。德州方面尋求法院發布臨時限制令及禁制令，要求Shein停止相關行為，並就每項涉嫌違規的商業法規行為處以最高1萬美元的民事罰款，若違法行為針對65歲以上消費者，單項違規最高可達25萬美元。

根據德州檢察總長辦公室網站20日發布的新聞稿，派克斯頓指控Shein非法銷售含有毒物質的產品，並將消費者敏感個資暴露於中共之下。新聞稿指，Shein 2023年全球營收超過300億美元，公司主要透過線上銷售服裝、玩具、配件及家居用品，並自稱為負責任且創新的零售商。

新聞稿並稱，獨立檢測多次顯示，Shein服裝含有超過安全標準的有毒化學物質，相關產品包括供新生兒、孕婦及學童穿著的衣物；其玩具亦被指含有危險化學物質及重金屬。同時，消費者在平台購物時亦面臨數位安全風險，稱該平台「不僅是一家商店，更是一個直接通往中國政府的數據虹吸管道」，由於公司部分業務在大陸營運，「消費者敏感個資隨時可能被中共取得」。

派克斯頓還提到，「Shein 不僅以有毒合成材料傷害消費者，也將美國人的數據暴露給共產中國，這必須終止。」他並稱，這是他在四天內對與中共有關企業提起的第五宗訴訟，德州將運用所有工具保護州民。

消費者 德州 美國 電商 拼多多 國安

