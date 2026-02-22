德總理將訪陸 會見習近平 討論雙邊關係、經濟問題

經濟日報／ 記者黃國樑／綜合報導
德總理將訪陸。圖為他在二月十三日第六十二屆慕尼黑安全會議開幕式上致辭。（新華社）
繼加拿大、英國等國領袖之後，德國總理梅爾茨也將造訪北京。德國政府宣布，梅爾茨敲定將於2月24日至26日對中國進行正式訪問，他將出席德中經濟顧問委員會會議，並與大陸國家主席習近平舉行雙邊會談，重點討論雙邊關係、經濟問題和安全政策。

據德國之聲報導，這是梅爾茨上任後第一次出訪中國，這次約有30人企業代表團隨行，是前總理梅克爾首次任期以來規模最大。另一位前總理蕭茲任內兩度訪中，都只有12家企業代表隨行。

據美聯社報導，德國政府發言人塞巴斯蒂安．希勒表示，這次訪問的主題將是「競爭」，與亞洲大國「保持適當的合作平衡」將是其中一個重要議題。

梅爾茨在斯圖加特舉行的基民盟黨代表大會上表示，我們需要與全世界保持商業聯繫，這當然也包括像中國這樣的國家。

梅爾茨將是今年以來繼愛爾蘭總理馬丁、加拿大總理卡尼、芬蘭總理歐爾波及英國首相施凱爾後，第五位訪問中國大陸的西方領導人。依據德國政府公布行程，梅爾茨將造訪北京與杭州。在北京期間，他將出席大陸國務院總理李強為他舉行的歡迎活動，並共同出席德中經濟顧問委員會會議，同一天下午，他將與大陸國家主席習近平會晤並共進晚餐。

在北京期間，梅爾茨還將訪問北京故宮和德國汽車公司梅賽德斯-奔馳。結束北京行程後他將轉赴杭州，重點參訪科技與製造相關企業。其中包括這次在大陸春晚出動機器人表演中國武術的宇樹科技，以及德國自身的西門子能源的在陸業務。

另一方面，德國聯邦統計局近日也提出報告稱，中國在2025年重新奪回德國最大貨物貿易夥伴的地位，貿易總額將達到2,518億歐元，超過2024年位居榜首的美國。美國以2,405億歐元的貿易額位居第二，荷蘭以2,091億歐元位居第三。

報告指出，自2015年來，中國一直是德國最重要的進口來源國，2025年，德國從中國的進口額將達到約1,706億歐元，比上年增長8.8%。

北京故宮 總理 梅爾茨 習近平 蕭茲

