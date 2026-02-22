新聞分析／輪番訪華 盟友對美不信任票

德國總理梅爾茨將於本周訪問中國大陸，他也是本輪西方主要國家與美國傳統盟友訪中行的最後一塊拼圖。這些西方國家政要忍受川普辱罵，一個個成了北京的座上賓，除自身利益考量下的權宜之計，也代表美國霸權的搖搖欲墜。

二月十三日梅爾茨在自家舉辦的慕尼黑安全會議上一開口就說，現在的世界格局，早已經不是中國在苦苦追趕美國，而是美國在關鍵領域必須拼命追趕中國。他說，在供應鏈重塑、關鍵技術競爭以及大宗商品掌控力上，美國的精英似乎逐漸意識到美國曾經的優勢正在瓦解。

曾幾何時，美國一直是個高高在上的領先者，不論科技、規則、軍事實力等，但梅爾茨在慕安會的開幕演講顛覆了這個邏輯。梅爾茨還批評美國副總統萬斯去年在慕安會的發言，指所謂的言論自由在歐洲是有底線的。

最戲劇性的一幕是梅爾茨目光直視台下的美國代表團，從德語切換成英語說：「即便是美國，也沒有足夠強大到可以單打獨鬥」。

梅爾茨這句話充滿了警告意味，美國的關稅壁壘、激進的脫鉤斷鏈，甚至對盟友的無差別施壓，已是一個靠不住的盟友，那歐洲自然必須另尋出路。

稍早前，加拿大總理卡尼也有相同說法，卡尼一月在達沃斯論壇上，引用哈維爾的隱喻諷刺現在的盟友關係就是一種「表演性順從」，大家都知道美國在坑人，但還得裝出一副聽話的樣子。他說，像加拿大這樣的中等強國，如果不趕緊換個活法，那下場只有一個：「不在談判桌上，就會出現在菜單上」。

三個月來，從西班牙、法國、愛爾蘭、韓國、加拿大、芬蘭、英國、德國的元首、總理陸續訪問中國，他們都在尋求與中國大陸的經貿合作。其實連美國也一樣，從去年年底川普就不斷預示今年四月初訪中，說明美國更想與中國大陸達成經貿協議，來緩解自身的經濟壓力。