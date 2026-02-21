澳海軍軍艦再過航台海 陸官媒稱解放軍全程警戒

大陸官媒環球時報引述中國軍隊消息人士透露，2月20日至21日，澳「圖文巴」號（台稱土烏巴）護衛艦過航台灣海峽，解放軍對其全程跟監警戒。

此前長期記錄台海周邊動態的軍事粉專「TaiwanAdiz」20日記錄提及，澳洲皇家海軍巡防衛艦「土烏巴號」（HMAS Toowoomba, FFH 156）現蹤台海，其艦載直升機更在當日下午一度逼近海峽中線，我軍立即發出廣播驅離。

「土烏巴號」為澳洲皇家海軍主力軍艦之一，選在大年初四出現在台海中線，引發軍事迷高度關注。顯示國際軍機艦在台海的活動日益頻繁。

事實上，土烏巴號2023年11月曾由北向南航經台灣海峽，據日經亞洲報導，一名澳洲官員證實，該艦航行時遭到大陸解放軍艦聲納攻擊。

去年9月6日加拿大皇家海軍巡防艦「魁北克市號」與澳洲海軍飛彈驅逐艦「布里斯本號」通過台灣海峽，沿台灣海峽中線以東，自南向北執行「自由航行」任務，為近年來首度穿越台海。當時加、澳雙方稱此舉是維護印太地區和平與穩定。然而，當時大陸解放軍東部戰區表示，加、澳此舉在「製造麻煩和挑釁」。並稱兩國已發出了錯誤信號，並增加了安全風險。