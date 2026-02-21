7陸客貝加爾湖遇難 目擊者稱司機無視冰裂加速：僅3分鐘就沉湖

俄羅斯貝加爾湖冰面20日發生汽車翻覆事故，造成8人死亡，包括司機及7名中國遊客。目擊者表示，司機發現冰面裂縫後未停車繞行，反而試圖加速通過，直接導致事故發生。

俄羅斯貝加爾湖（Lake Baikal）20日發生汽車翻入冰面下的意外，涉事車輛上載有1名俄羅斯司機和8名中國遊客，事件造成8人身亡，包括司機及7名中國遊客，另1名中國遊客脫險獲救。

綜合陸媒揚子晚報、極目新聞報導，近期貝加爾湖冰面因升溫出現裂縫，通往奧爾洪島（OlkhonIsland）的冰上通道尚未開放，當地政府已嚴禁車輛上冰行駛，但涉事車輛仍違規駛入。

目擊者稱，司機發現冰面裂縫後未停車繞行，反而試圖加速通過，直接導致事故發生。目擊者還指出，事故車輛僅2到3分鐘就沉入湖中，車輛在沉湖前最後一刻打開車門，其他遊客用繩子將一人從冰裂縫中拉上冰面。

據中國駐伊爾庫次克（Irkutsk）總領館工作人員表示，獲救者是來自江蘇的一名男子。

在該事件發生後，當地相關機構已經禁止汽車在貝加爾湖冰面行駛。救援人員已發現7具遺體，通過水下攝影機可見，車輛已在霍博伊角附近定位，事發區域水深度約18公尺，裂縫寬約3公尺，水下打撈作業正在進行中。

據報導，涉事司機為44歲俄羅斯籍男子，並非正規旅行社，而是以低於市價私下接單。當地已確認4名遊客身份（含1名生還者），為來自中國的一家人，包括夫妻2人和一個14歲的孩子，另有一名女性親屬。其餘4名中國遊客身份仍在核實中。

新京報報導，一位遊客表示，當地時間2月15日，當天氣溫在零下18攝氏度左右，他們在北線遊覽時就發現冰面已經出現裂痕，但司機下車檢查冰面後覺得沒有問題，便帶他們通過。往後當地幾天氣溫升到更高，靠近冰掛，能聽到明顯開裂的聲音。

就在不久前的1月28日，同樣在貝加爾湖奧爾洪島附近，也曾發生司機不慎駛入冰面裂縫，導致車輛翻覆的事故，當時造成1名中國籍遊客死亡，另有數人受傷。