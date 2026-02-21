快訊

尋仇？北市醫美診所團拜傳槍響 負責人背景曝光曾遭「黑吃黑吞千萬」

陳妍希離婚1年回台過年 42歲超狂凍齡「素顏真面目現形」

7陸客貝加爾湖遇難 目擊者稱司機無視冰裂加速：僅3分鐘就沉湖

中央社／ 台北21日電
俄羅斯貝加爾湖冰面20日發生汽車翻覆事故，造成8人死亡，包括司機及7名中國大陸遊客。圖為現場搜救畫面。路透
俄羅斯貝加爾湖冰面20日發生汽車翻覆事故，造成8人死亡，包括司機及7名中國大陸遊客。圖為現場搜救畫面。路透

俄羅斯貝加爾湖冰面20日發生汽車翻覆事故，造成8人死亡，包括司機及7名中國遊客。目擊者表示，司機發現冰面裂縫後未停車繞行，反而試圖加速通過，直接導致事故發生。

俄羅斯貝加爾湖（Lake Baikal）20日發生汽車翻入冰面下的意外，涉事車輛上載有1名俄羅斯司機和8名中國遊客，事件造成8人身亡，包括司機及7名中國遊客，另1名中國遊客脫險獲救。

綜合陸媒揚子晚報、極目新聞報導，近期貝加爾湖冰面因升溫出現裂縫，通往奧爾洪島（OlkhonIsland）的冰上通道尚未開放，當地政府已嚴禁車輛上冰行駛，但涉事車輛仍違規駛入。

目擊者稱，司機發現冰面裂縫後未停車繞行，反而試圖加速通過，直接導致事故發生。目擊者還指出，事故車輛僅2到3分鐘就沉入湖中，車輛在沉湖前最後一刻打開車門，其他遊客用繩子將一人從冰裂縫中拉上冰面。

據中國駐伊爾庫次克（Irkutsk）總領館工作人員表示，獲救者是來自江蘇的一名男子。

在該事件發生後，當地相關機構已經禁止汽車在貝加爾湖冰面行駛。救援人員已發現7具遺體，通過水下攝影機可見，車輛已在霍博伊角附近定位，事發區域水深度約18公尺，裂縫寬約3公尺，水下打撈作業正在進行中。

據報導，涉事司機為44歲俄羅斯籍男子，並非正規旅行社，而是以低於市價私下接單。當地已確認4名遊客身份（含1名生還者），為來自中國的一家人，包括夫妻2人和一個14歲的孩子，另有一名女性親屬。其餘4名中國遊客身份仍在核實中。

新京報報導，一位遊客表示，當地時間2月15日，當天氣溫在零下18攝氏度左右，他們在北線遊覽時就發現冰面已經出現裂痕，但司機下車檢查冰面後覺得沒有問題，便帶他們通過。往後當地幾天氣溫升到更高，靠近冰掛，能聽到明顯開裂的聲音。

就在不久前的1月28日，同樣在貝加爾湖奧爾洪島附近，也曾發生司機不慎駛入冰面裂縫，導致車輛翻覆的事故，當時造成1名中國籍遊客死亡，另有數人受傷。

俄羅斯 陸客

延伸閱讀

7中客命喪貝加爾湖…行程要價7.7萬元 「小鋼炮」2分鐘沉沒

「如何讓中國傾聽意見？」 德總理訪華前先做1件事

俄州長：貝加爾湖遇難遊客中有4人為一中國家庭 其中一人生還

整車沉入貝加爾湖…7陸客亡僅1人逃生 她前1天途經事故地：到處是冰裂

相關新聞

7陸客貝加爾湖遇難 目擊者稱司機無視冰裂加速：僅3分鐘就沉湖

俄羅斯貝加爾湖冰面20日發生汽車翻覆事故，造成8人死亡，包括司機及7名中國遊客。目擊者表示，司機發現冰面裂縫後未停車繞行...

7中客命喪貝加爾湖…行程要價7.7萬元 「小鋼炮」2分鐘沉沒

俄羅斯貝加爾湖昨觀光車墜湖沉沒造成中國遊客7死1生還。據目擊者表示，該「小鋼炮」滿載9人行經周遭好幾條冰裂縫上，看得人心...

「淫魔」艾普斯坦電郵 竟出現中國高層的關鍵名字

英國GB新聞台(GB News)報導，根據新公布的美國已故性犯罪富豪艾普斯坦生前電子郵件，涉及艾普斯坦案的英國前王子安德...

香港宏福苑安置方案將公布 原址重建機會低

香港大埔宏福苑大火至今將近3個月，受影響居民的長遠安置方案即將出爐。消息指，財政司副政司長黃偉綸領導的「應急住宿安排工作...

中知名博主紐西蘭開直播突遭圍毆 襲擊者疑未成年

中國男子在紐西蘭街頭直播遭多名不明身分男子毆打，身體多處受傷，個人財物還被奪，其中鼻梁骨折傷勢嚴重，已準備提前回國治療，...

「如何讓中國傾聽意見？」 德總理訪華前先做1件事

德國總理梅爾茨將於2月24日至27日訪問中國，這是他去年5月上任以來首次訪華。德國媒體報導，梅爾茨最近特意與數名中國問題...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。