梅爾茨敲定2月24日到26日訪陸 將與習近平會晤並共進晚餐




聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
德國總理、基民盟主席梅爾茨將於24日至26日訪陸，圖為他2月20日星期五在德國斯圖加特出席基民盟聯邦黨代會。 （美聯社）
德國總理、基民盟主席梅爾茨將於24日至26日訪陸，圖為他2月20日星期五在德國斯圖加特出席基民盟聯邦黨代會。 （美聯社）

德國政府宣布，德國總理梅爾茨敲定將於2月24日至26日對中國進行正式訪問。聲明稱，梅茨總理將出席德中經濟顧問委員會會議，並與中國國家主席習近平舉行雙邊會談，重點討論雙邊關係、經濟問題和安全政策。

據美聯社，德國政府發言人塞巴斯蒂安．希勒（Sebastian Hille）表示，這次訪問的主題將是「競爭」，與亞洲大國「保持適當的合作平衡」將是其中一個重要議題。他補充， 「我們希望在必要且符合雙方共同利益的領域開展合作」。

梅爾茨在斯圖加特舉行的基民盟黨代表大會上表示，我們需要與全世界保持商業聯繫，這當然也包括像中國這樣的國家。 他說，中國是我們重要的貿易夥伴，所以他下週將率領一個龐大的商業代表團訪問中國。

梅爾茨將是今年以來繼愛爾蘭總理馬丁、加拿大總理卡尼、芬蘭總理歐爾波及英國首相施凱爾後，第5位訪問中國大陸的西方領導人。依據德國政府公布的行程，梅爾茨將造訪北京與杭州。在北京期間，他將出席大陸國務院總理李強為他舉行的歡迎活動，並共同出席德中經濟顧問委員會會議，同一天下午，他將與大陸國家主席習近平會晤並共進晚餐。

在北京期間，梅爾茨還將訪問北京故宮和德國汽車公司梅賽德斯-奔馳。結束北京行程後他將轉赴杭州，重點參訪科技與製造相關企業。其中包括這次在大陸春晚出動機器人表演中國武術的宇樹科技，以及德國自身的西門子能源的在華業務。

另一方面，德國聯邦統計局周五也提出報告稱，中國在2025年重新奪回德國最大貨物貿易夥伴的地位，貿易總額將達到2518億歐元（2,970億美元），超過2024年位居榜首的美國。美國以2405億歐元的貿易額位居第二，荷蘭以2,091億歐元位居第三。

據歐洲新聞，中國在2016年至2023年期間一直保持德國最大貿易夥伴的地位，但在2024年被美國取代。但2025年，德國與中國的貿易額成長了2.1%，而與美國的貿易額下降了5.0%，這主要是由於德國從中國的進口持續成長，而對美國的出口則有所下降。

報告指出，自2015年以來，中國一直是德國最重要的進口來源國，但2025年，德國從中國的進口額將達到約1706億歐元，比上年增長8.8%；而德國對中國的出口額將達到813億歐元，下降9.7%。

德國 北京故宮 總理 梅爾茨 習近平

