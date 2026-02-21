快訊

2026春節運勢大翻轉！ 這些生肖「5星級好運」報到 趨吉避凶攻略一次看

老果粉苦惱買iMac還是Mac mini？網激推1組合：視力友善、螢幕大、色彩不輸原廠

塞車誰害的？他問「第一台車為何不走」 內行人曝解答

俄州長：貝加爾湖遇難遊客中有4人為一中國家庭 其中一人生還

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
俄羅斯伊爾庫茨克州長科布澤夫。 俄羅斯衛星通訊社
俄羅斯伊爾庫茨克州長科布澤夫。 俄羅斯衛星通訊社

俄羅斯衛星通訊社報導，俄羅斯伊爾庫茨克州長科布澤夫表示，在貝加爾湖遇難遊客當中有來自中國的一家人，包括一對夫婦、他們14歲的孩子以及他們的另一名親屬。他們都是赴俄自助遊遊客。

一輛載有八名中國大陸遊客的汽車，昨在俄羅斯貝加爾湖因冰面破裂墜湖沉沒。據昨晚間大陸駐俄羅斯伊爾庫次克總領事館證實，事故僅有1名陸客逃生，其餘7名「溺亡」。大陸官方稱，已派領事官員趕赴事發地，全力妥善處理善後事宜

而俄通社則報導，科布澤夫在電報頻道上發布消息說：「目前，已確認五人身份。其中一位司機是44歲的當地居民；另4名遊客為來自中國的一家人，包括夫妻二人、他們14歲的孩子以及另一名親屬，報導稱，其中一名生還。他們都是赴俄自助遊客。

報導稱，一輛載有遊客的UAZ車在貝加爾湖哈伯伊角附近沉入河冰冰層下。車內有8名中國遊客和1名司機。一人獲救，在事發現場勘查時於水下發現7具罹難者遺體。據悉，車輛墜入了一個寬達三公尺的冰縫。事發地點水深18公尺。已計劃安排潛水員在事故現場下水作業。

科布澤夫先前表示，中國駐伊爾庫茨克總領事館已收到事故通知。

