聯大討論安理會席次問題 傅聰重申：日本沒資格成為常任理事國

據央視《CCTV國際時訊》微博號，當地時間2月20日，聯合國大會舉行關於「安理會席位公平分配和成員數目增加問題」及與安理會有關其他事項的政府間談判。中國常駐聯合國代表傅聰大使在發言最後重申，日本拒不反省侵略歷史罪行，公然踐踏戰後國際秩序，干涉別國主權，為區域和平穩定帶來新的威脅。這樣的國家根本沒有資格要求成為常任理事國。

傅聰在談到安理會改革問題時還強調三點看法。第一點是，安理會不能成為大國、富國的「俱樂部」，改革不能只讓極少數國家從中受益。

其次他談到，要切實提升發展中國家的代表性和發言權，讓更多外交政策獨立的中小國家進入安理會，特別要糾正非洲遭遇的歷史不公，對非洲訴求做出優先特殊安排。

最後他表示，不能僅限於當下的世界格局，而是要秉持戰略視野和長遠眼光來謀劃改革。