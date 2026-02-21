聽新聞
0:00 / 0:00
聯大討論安理會席次問題 傅聰重申：日本沒資格成為常任理事國
據央視《CCTV國際時訊》微博號，當地時間2月20日，聯合國大會舉行關於「安理會席位公平分配和成員數目增加問題」及與安理會有關其他事項的政府間談判。中國常駐聯合國代表傅聰大使在發言最後重申，日本拒不反省侵略歷史罪行，公然踐踏戰後國際秩序，干涉別國主權，為區域和平穩定帶來新的威脅。這樣的國家根本沒有資格要求成為常任理事國。
傅聰在談到安理會改革問題時還強調三點看法。第一點是，安理會不能成為大國、富國的「俱樂部」，改革不能只讓極少數國家從中受益。
其次他談到，要切實提升發展中國家的代表性和發言權，讓更多外交政策獨立的中小國家進入安理會，特別要糾正非洲遭遇的歷史不公，對非洲訴求做出優先特殊安排。
最後他表示，不能僅限於當下的世界格局，而是要秉持戰略視野和長遠眼光來謀劃改革。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。