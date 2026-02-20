整車沉入貝加爾湖…7陸客亡僅1人逃生 她前1天途經事故地：到處是冰裂

一輛載有八名中國大陸遊客的汽車，今天在俄羅斯貝加爾湖因冰面破裂墜湖沉沒。據晚間大陸駐俄羅斯伊爾庫次克總領事館證實，事故僅有1名陸客逃生，其餘7名「溺亡」。大陸官方稱，已派領事官員趕赴事發地，全力妥善處理善後事宜；有前一天經過事發地的陸客表示，「那邊冰面到處都是冰裂」，暴露風險似乎早就存在。

今天稍早，大陸駐伊爾庫次克總領事館和央視新聞訊息，一輛載有1名俄羅斯司機和8名中國大陸遊客的汽車，於貝加爾湖沉沒，搜救工作正在進行。同時，該事件發生後，當地相關機構已經禁止汽車在貝加爾湖冰面行駛。

晚間，大陸駐伊爾庫次克總領事館通報相關進展，表示該汽車墜入冰面大裂縫，1名中國大陸遊客獲救，其餘7名中國大陸遊客溺亡。

大陸駐伊爾庫次克總領事館表示，得知消息後立即啟動應急機制，緊急聯繫俄方請其盡全力進行救援打撈並盡快查明事故原因，協調當地志願者緊急趕赴現場提供救助。已派領事官員趕赴事發地，全力妥善處理善後事宜。

據當地媒體伊爾庫茨克共青團真理報報導，事故發生在奧利洪島薩甘-胡順角附近。俄緊急情況部已派出救援力量前往現場，救援人員正在冰面上作業，警方正在事故現場進行調查。

這並非今年首例，早前1月28日，一輛載有遊客的汽車在貝加爾湖冰面上翻車，導致一名陸籍遊客死亡，4人受傷。為此，大陸駐俄羅斯伊爾庫次克總領事館已於上月底發布提醒稱，提醒冬季赴俄羅斯貝加爾湖旅遊的大陸公民注意冰上行車安全，提高安全防範意識。

據陸媒極目新聞報導，該旅遊行程的風險可能早已存在。前一天也曾去過事發地的陸客表示，那邊冰面到處都是冰裂，為了避開，司機返回時找了好久才找到來時的路。她回憶，當天在附近拍照時，聽到冰裂的聲音，嚇得趕緊跑開。

一輛載有8名中國遊客及1名司機的車輛，20日在俄羅斯貝加爾湖因冰面破裂沉湖，僅1名中國遊客逃生，初步研判其他8人已罹難。

俄羅斯衛星通訊社報導，一輛載有9人的汽車翻入貝加爾湖（Lake Baikal）冰面下，1人脫險，另外8人初步研判已遇難。事故詳情正在調查。

中國官媒新華社晚間報導，中國駐伊爾庫次克（Irkutsk）總領館證實，載有8名中國遊客的車輛今天在俄羅斯貝加爾湖奧爾洪島（Olkhon Island）附近因冰面破裂沉湖，其中1名中國遊客逃生，其餘7名中國遊客溺斃。

就在不久前的1月28日，同樣在貝加爾湖奧爾洪島附近，也曾發生司機不慎駛入冰面裂縫，導致車輛翻覆的事故，當時造成1名中國籍遊客死亡，另有數人受傷。

去年12月1日俄羅斯宣布，中國公民前往俄羅斯旅遊和商務可享免簽證。有中國的旅遊平台顯示，今年春節假期前往俄羅斯的預訂量比去年增加。