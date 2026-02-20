快訊

春節遊俄遇劫…整車8陸客1導遊沉入貝加爾湖 釀8死僅1人獲救

中央社／ 台北20日電
一輛載有8名中國大陸遊客及1名司機的車輛，20日在俄羅斯貝加爾湖因冰面破裂沉湖，僅1名中國遊客逃生，初步研判其他8人已罹難。路透社
一輛載有8名中國大陸遊客及1名司機的車輛，20日在俄羅斯貝加爾湖因冰面破裂沉湖，僅1名中國遊客逃生，初步研判其他8人已罹難。路透社

一輛載有8名中國遊客及1名司機的車輛，20日在俄羅斯貝加爾湖因冰面破裂沉湖，僅1名中國遊客逃生，初步研判其他8人已罹難。

俄羅斯衛星通訊社報導，一輛載有9人的汽車翻入貝加爾湖（Lake Baikal）冰面下，1人脫險，另外8人初步研判已遇難。事故詳情正在調查。

中國官媒新華社晚間報導，中國駐伊爾庫次克（Irkutsk）總領館證實，載有8名中國遊客的車輛今天在俄羅斯貝加爾湖奧爾洪島（Olkhon Island）附近因冰面破裂沉湖，其中1名中國遊客逃生，其餘7名中國遊客溺斃。

就在不久前的1月28日，同樣在貝加爾湖奧爾洪島附近，也曾發生司機不慎駛入冰面裂縫，導致車輛翻覆的事故，當時造成1名中國籍遊客死亡，另有數人受傷。

去年12月1日俄羅斯宣布，中國公民前往俄羅斯旅遊和商務可享免簽證。有中國的旅遊平台顯示，今年春節假期前往俄羅斯的預訂量比去年增加。

