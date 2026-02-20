關係緊張陸客赴日壓力山大 她嘆怕爆被迫繞道返陸

快訊

中央社／ 台北20日電
中日關係去年11月起陷於緊張，北京數次呼籲民眾避免赴日旅遊。圖為東京上野阿美橫丁。歐新社
中日關係去年11月起陷於緊張，中國政府數次呼籲民眾避免赴日旅遊，對於有赴日旅遊計畫的中國遊客來說，僅能在社會氛圍構成的尷尬處境與心理壓力中出遊。

日本首相高市早苗去年11月7日在國會答詢提及「台灣有事」說，引發中國強烈反彈。中國外交部、中國駐日大使館接著發布「提醒中國公民近期避免前往日本」通知，宣稱日本安全環境惡化，發生多起中國公民遇襲事件，提醒避免赴日。

40多歲陳傑（化名）為台灣籍，現居中國江蘇，他與多名中國籍友人在去年12月赴日旅遊。陳傑對中央社表示，在中日關係緊張前，已經做好赴日旅遊準備，包括訂機票等事項，中國籍友人也順利申請到赴日簽證。

他說，那時沒有考慮取消旅程，主要原因在於當時中日氛圍還沒有那麼嚴峻；後來情況逐漸惡化，不過取消旅程將承受財損，所以還是如期出發。有名「體制內」（中國政府單位任職）友人認賠、退出，不願做出與國家政策違背的旅遊決定。

陳傑提到，目前社會氛圍為「不鼓勵」、「不建議」，即使沒有完全禁止，各個環節也會自我調整，例如旅行社在這個時間點「誰還敢」送簽證申請案，這豈不是「不聽國家指示」，赴日航班變少後，機票價錢也飆升了不少。

一名匿名受訪的中國民眾表示，在中日關係緊張前，規劃好赴日家族旅遊，兩岸三地親戚將在日本東京會合，機票、住宿等細節均安排好，沒想到中國政府突發通知，建議不要赴日旅遊，社會氛圍讓人感受到一些心理壓力。

她坦言，一度考慮取消這趟旅程，考量事前工作已準備好，取消也是一種麻煩，還是按原定規劃出發。中國的境內宣傳也讓人形成一些負面想法，例如家人在東京街頭被路人撞到，第一個念頭竟是「是不是因為我是中國人？」。

這名中國民眾提到，家人後來做出「改機票」決定，原本是直接從日本東京返回中國，礙於有些心理壓力，於是將返程機票目的地改為香港，接著再從香港搭乘班機返回居住城市。

中日關係 機票 日本 台灣有事 高市早苗

