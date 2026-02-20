中國官媒：美軍赴黃海活動 共軍全程跟監警戒

北京環球時報今天報導，美軍近日赴黃海活動，共軍跟監警戒，有效應對處置。

官方環球時報引述消息人士披露上述消息稱，「中國人民解放軍依法依規組織海空兵力全程跟監警戒、有效應對處置」。

據韓聯社中文網今天引述多名韓國軍方消息人士透露，駐韓美軍日前在黃海公海上空進行訓練期間曾與中國戰機一度形成對峙。

消息人士說，駐韓美軍10多架F-16戰機18日進行單獨訓練。F-16戰機隊從京畿道平澤市的烏山基地起飛，機動至黃海公海上空，進入韓國防空識別區與中國防空識別區之間、雙方識別區未重疊的區域。

隨著駐韓美軍戰機接近中國防空識別區，中方也出動戰機，雙方一度對峙，但都未進入對方防空識別區。

報導稱，駐韓美軍在中國防空識別區附近單獨進行訓練較為罕見。駐韓美軍方面這次訓練前已向韓軍通報相關情況，但未說明具體飛行目的。