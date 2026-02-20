北韓勞動黨九大召開 中共賀電稱：共促地區和平穩定

快訊

聯合報／ 記者陳政錄／台北即時報導
北韓勞動黨第九次代表大會昨日揭幕，中共中央致電祝賀。圖為去年中共總書記習近平（右）和北韓勞動黨總書記金正恩在北京人民大會堂會談。新華社
北韓勞動黨第九次代表大會昨日揭幕，中共中央致電祝賀。圖為去年中共總書記習近平（右）和北韓勞動黨總書記金正恩在北京人民大會堂會談。新華社

北韓（朝鮮）勞動黨第九次代表大會昨日揭幕，據大陸官媒新華社今日報導，中國共產黨中央委員會（中共中央）19日致電祝賀，賀電表示，中共願和朝鮮勞動黨加強溝通交往，深化治黨治國經驗交流，共同引領中朝關係健康穩定發展，推動兩國社會主義事業行穩致遠，促進地區和平穩定和發展繁榮。

據新華社，2月19日，中國共產黨中央委員會致電祝賀朝鮮勞動黨第九次代表大會召開。

賀電稱，「朝鮮勞動黨是朝鮮革命和建設事業的堅強領導核心」，提及近年在金正恩領導下，「朝鮮勞動黨踐行新時代五大黨建路線，堅定不移走社會主義道路，著力發展經濟、改善民生，取得一系列可喜成就。中方對此感到由衷高興。」

中共中央賀電表示，「祝願在以金正恩總書記為首的朝鮮勞動黨中央堅強領導下，朝鮮人民在社會主義建設事業中不斷取得新的更大成就。」

對兩國關係，中共中央指出，中朝兩國同為共產黨領導的社會主義國家。近年來，在兩黨兩國最高領導人戰略引領下，中朝關係進入新的歷史時期。中國共產黨始終高度重視發展和朝鮮勞動黨的友好合作關係，願和朝鮮勞動黨加強溝通交往，深化治黨治國經驗交流，共同引領中朝關係健康穩定發展，推動兩國社會主義事業行穩致遠，促進地區和平穩定和發展繁榮。

據北韓中央通信社報導，北韓領導人金正恩昨在宣布勞動黨第九次代表大會揭幕時表示，過去五年在政治、經濟、國防、文化與外交等領域取得顯著成就，國家經濟已擺脫衰退，達成重大目標。

