香港遊客北海道遇襲 港府提醒赴日注意安全

中央社／ 台北19日電

一名香港遊客18日在日本北海道札幌市內的餐廳被人用啤酒瓶毆打頭部。港府表示，已就事件向日本駐港總領事表示關注，要求日本政府依法保障香港旅客在日的人身安全。

綜合星島日報及官方香港電台報導，春節期間，日本北海道18日凌晨發生一起港人在札幌市內餐廳被人用啤酒瓶毆打頭部的案件。

香港特區政府19日發新聞稿，提醒前往日本的港人注意安全，並指已就事件向日本駐港總領事表示關注，要求日本政府依法保障香港旅客在日的人身安全。

港府先前曾以中國人在日本遇襲案件逐漸增多為由發布出行提醒。

綜合日經中文網等媒體報導，因日中外交爭議，去年12月中國大陸赴日遊客年減幅度高達45.3%，但香港遊客則年增1.9%，港人旅遊似乎未受太多影響。不過，今年1月，中國旅客赴日年減達60.7%，香港旅客也減少了17.9%。

日本 香港

