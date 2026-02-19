高市續任首相 陸駐聯合國代表嚴詞警告：介入台灣問題「將迎頭痛擊」

快訊

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
連任日本首相的高市早苗（前排中間）2月18日率內閣成員公開亮相，同日，中國常駐聯合國代表傅聰警告，日本無論以任何藉口行使所謂「集體自衛權」，介入台灣問題，都將構成對中國的侵略，中方必將迎頭痛擊。（法新社）
兼任自民黨總裁的首相高市早苗18日在日本「特別國會」首相指名選舉中毫無懸念連任，成為第105任首相。據央視新聞報導，當地時間2月18日，中國常駐聯合國代表傅聰警告，日本無論以任何藉口行使所謂「集體自衛權」，介入台灣問題，都將構成對中國的侵略，中方必將迎頭痛擊。

報導指出，18日，《聯合國憲章》和加強聯合國作用特別委員會2026年屆會舉行全體會議。傅聰在會上發言時表示，近年來日本領導人逆歷史潮流而動，公然將「中國台灣」與日本所謂「存亡危機事態」相關聯，並臆想依據日美同盟關係做出應對，妄圖借所謂「集體自衛權」武力介入台灣問題。

傅聰稱，「日方有關謬論在法律上站不住腳；有關謬論背棄日本作為戰敗國必須履行的國際義務；有關謬論違反《聯合國憲章》基本原則；有關謬論應當引起所有愛好和平國家的警惕和反對。」

針對傅聰這番談話，旅美中國時事評論員鄧聿文認為，傅聰的意思是，即便台海戰爭爆發，日本依據美日安保條約為美軍提供後勤支援等，也構成對中國的侵略。

鄧聿文表示，自民黨國會選舉大勝後，日本輿論有一種看法認為，抗中是日本主流民意，高市有高民意支撐，在其不妥協的情況下，中國將不得不接受現實，找個台階下，和高市政府恢復正常外交關係。

鄧聿文指出，如果日本政府也是如此想法，可能這回錯了。無論是王毅在慕尼黑安全會議對高市的批評還是傅聰的發言，對日強硬的調子一點都沒變。他預期，中日關係已經陷入強硬對強硬的「死循環」。

當地時間2月14日，中共中央政治局委員、外交部長王毅出席慕尼黑安全會議，在「中國專場」發表演講並回答現場提問時表示，日本現職首相竟然公開聲稱，台海有事就構成日本可以行使集體自衛權的「存亡危機事態」 ，這是日本首相戰後80年來第一次公開發出這種「狂言」。

王毅指稱，高市相關說法「直接挑戰中國的國家主權，直接挑戰台灣已經歸還中國的戰後國際秩序，直接背棄了日方向中國做出的政治承諾。中國當然不能答應，14億中國人都不會答應！」

王毅強調，日本領導人在台灣問題上的錯誤言論，暴露了日本侵略殖民台灣的野心未泯、復活軍國主義的陰魂不散。日本當年就是以所謂「存亡危機事態」為由，對中國發動侵略，對美國珍珠港實施襲擊的。

王毅說，「殷鑒不遠，不得不察。如果不思悔改，勢必重蹈覆轍，善良的人們應當警惕了。首先要提醒日本人民，不要再次被極右勢力和極端思潮所蒙蔽裹脅。一切愛好和平的國家也要對日本發出警示：如果要走回頭路，那是自取滅亡。如果再賭一次，只能敗得更快，輸得更慘！」

日本 高市早苗 首相

