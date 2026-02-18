聽新聞
0:00 / 0:00
陸「時刻準備著」MV 展示備戰威懾力
二月十七日年初一清晨，大陸國防部發布ＭＶ影片「時刻準備著」，展示陸、海、空、火箭軍軍事力量，強調解放軍為民眾的團圓提供了堅實保障。這種堅定的守衛，不僅確保了國家主權和領土安全，也為每個家庭帶來安全感。
每年大年初一，大陸都會透過官媒發布軍方緊密備戰的的影片，今年也不例外，試圖給大陸民眾吃「定心丸」。
據香港星島日報報導，農曆新年大年初一，大陸「國防部發布」官方微博一段題為「時刻準備著」的宣傳影片，展示解放軍海、陸、空各軍種多種先進裝備。這段影片的發布，被視為中共解放軍在春節期間的戰備狀態和軍事實力。
影片中，中共解放軍陸軍的坦克、裝甲車及火炮等重型武器相繼亮相；海軍艦艇編隊在海上航行，展示其遠洋作戰能力；而空軍的戰機編隊亦呼嘯而過，展示空中力量。整段影片旨在傳達解放軍全天候保持高度戒備，隨時能戰，以捍衛國家安全的訊息。
中共解放軍每年大年初一都會發布「枕戈待旦」式的影片，對海內外宣傳，解放軍給予民眾安全感。中共中央軍委機關報「解放軍報」幾乎每年都會發布類似消息，「二○二五年大年初一，中共解放軍東部戰區空軍某防空旅突然組織演練，官兵們在沒有預警的情況下迅速奔赴戰位，成功完成了空中目標識別與攔截任務」。
據搜狐軍事，從國際角度來看，解放軍春節戰備的表現，展現了中國國防體系的成熟與穩定，使世界更加深刻地理解了中國以武止戈的理念。中國軍隊始終堅持防禦性國防政策，不開第一槍是底線，而強大的戰備能力則是底線的強力保障。春節期間的戒備更是向世界傳遞了中國不可欺、不可惹的訊息。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。