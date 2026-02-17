快訊

飛台遇大霧…新竹外海盤旋7圈返港加油再飛 全程7小時旅客叫苦

不要2000萬超級紅包！移工偏愛「1200萬大吉利」 背後原因曝光

國5北向宜蘭至頭城「紫爆」 明初二回娘家易壅塞路段一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸年初一發MV《時刻準備著》 展現軍隊備戰威懾力

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
大陸國防部大年初一發布「時刻準備著」宣傳片。（大陸國防部微博）
大陸國防部大年初一發布「時刻準備著」宣傳片。（大陸國防部微博）

在大陸中央軍委副主任張又俠和參謀本部參謀長劉振立落馬之際，2月17日年初一一早，大陸國防部發布MV影片《時刻準備著》，展示軍事力量。每年大年初一，大陸都會透過官媒發布軍方緊密備戰的的影片，今年也不例外，給大陸民眾吃「定心丸」。

據網媒香港01報導，該影片配樂歌詞中唱道：「有一根弦我們緊繃著，有一種使命我們肩扛著，有一片風浪我們緊盯著，有一聲號令我們等待著。」片中更展示了航空母艦載機起飛，海陸空及火箭軍四軍訓練畫面，並在最後出現導彈發射前畫面。

另據香港星島日報報導，農曆新年大年初一（2月17日），大陸「國防部發布」官方微博發布一段題為「時刻準備著」的宣傳影片，展示中共解放軍海、陸、空各軍種的多種先進裝備。這段影片的發布，被視為中共解放軍在節慶期間的戰備狀態和軍事實力。

影片中，中共解放軍陸軍的坦克、裝甲車及火炮等重型武器相繼亮相；海軍艦艇編隊在海上航行，展示其遠洋作戰能力；而空軍的戰機編隊亦呼嘯而過，展示空中力量。整段影片旨在傳達解放軍全天候保持高度戒備，隨時能戰，以捍衛國家安全的訊息。

中共解放軍每年大年初一都會發布「枕戈待旦」式的影片，對內對外宣傳，解放軍給予民眾安全感。中共中央軍委機關報《解放軍報》幾乎每年都會發布類似消息，「2025年大年初一，中共解放軍東部戰區空軍某防空旅突然組織演練，官兵們在沒有預警的情況下迅速奔赴戰位，成功完成了空中目標識別與攔截任務」。

解放軍 影片 中共

延伸閱讀

以行動宣告張又俠落馬後一切如常 習近平視察北京科創工作

外交事務期刊：川普對台冷處理 讓習近平放心整肅

紐時：習近平因偏執整肅軍方 美情資未指張又俠間諜

中國人大常委會4日「加插」會議 或涉免職張又俠

相關新聞

解放軍南部戰區戰備警巡 批菲律賓巡航破壞地區和平

中共解放軍南部戰區在南中國海海域進行戰備警巡，並批評菲律賓拉攏域外國家組織所謂「聯合巡航」，攪局南中國海，破壞地區和平穩...

大陸年初一發MV《時刻準備著》 展現軍隊備戰威懾力

在大陸中央軍委副主任張又俠和參謀本部參謀長劉振立落馬之際，2月17日年初一一早，大陸國防部發布MV影片《時刻準備著》，展...

中國大陸重啟內陸核帝國？紐時曝衛星照 學者：強化對美底氣

紐約時報15日披露最新衛星影像報導，中國加速擴建核武相關設施之際，重新建設集中西南部多處山區的核據點。這波擴張正逢美俄「...

馬年央視春晚 機器人「趕場」

馬年央視春晚以「騏驥馳騁 勢不可擋」為主題，馬的造型被演繹成各種藝術裝置，其中歌手王菲演唱「你我經歷的一刻」，這也是她第...

天問一號拍到超30億歲星際天體阿特拉斯 彗星特徵明顯

中國國家航天局日前宣布，「天問一號」環繞器利用高分辨率相機成功觀測到星際天體--阿特拉斯（3I/ATLAS）。阿特拉斯是...

世界第一高橋…花江峽谷大橋通車 2小時變2分鐘

歷時三年多建設，橫跨貴州黔西南州和安順市交界的花江峽谷大橋昨日通車。該橋全長二八九○公尺，是目前世界山區峽谷最大跨度鋼桁...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。