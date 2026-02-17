快訊

美國房租「貴到瘋狂」！87歲翁找69歲合租 每周甚至要打工3天

川普自曝和習近平討論對台軍售 學者指推翻對台「6項保證」：衝擊國防安全

谷愛凌大跳台奪銀 米蘭冬奧累積2面銀牌

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
米蘭冬奧女子大跳台獎牌得主，自左到右，銀牌谷愛凌、金牌美根奧咸、銅牌泰芭莉妮。（新華社）
米蘭冬奧女子大跳台獎牌得主，自左到右，銀牌谷愛凌、金牌美根奧咸、銅牌泰芭莉妮。（新華社）

米蘭科爾蒂納冬季奧運會周一(16日)賽事中，代表中國大陸出征的好手谷愛凌(Eileen Gu)於自由式滑雪女子大跳台決賽中，以179.00分完成，取得一面銀牌，僅以1.75分之差不敵加拿大選手美根奧咸(Megan Oldham)，未能衛冕。谷愛凌在本屆米蘭冬奧3項賽事中完成了兩項，同樣取得銀牌，成績亮眼。

據環球網，自由式滑雪女子大跳台決賽因遇上暴風雪，比賽時間推遲個多小時才進行，共有10位選手出賽。每位選手有3跳，計算最高分的兩跳，谷愛凌首跳表現不俗取得90.00分，第2跳出現失誤得61.25分，第3跳為89.00分，總分179.00分，取得銀牌。而預賽首名晉級的加拿大好手美根奧咸，3跳計算最好的兩跳後，成績為180.75分，取得金牌。而銅牌得主是義大利選手泰芭莉妮。至於另一位中國大陸選手劉夢婷就以166分，位列第7名。

谷愛凌本周五再出戰力爭第3面獎牌。

上屆北京奧運取得2金1銀的谷愛凌，稍早前於坡面障礙技巧賽中同樣奪銀，本屆米蘭冬奧頭2項出戰的比賽都收穫銀牌，成功踏上頒獎台。而她將於周五參加第3項賽事，自由式滑雪女子U型場地技巧賽，力爭第3面獎牌。

米蘭冬奧女子大跳台獎牌得主，自左到右，銀牌谷愛凌、金牌美根奧咸、銅牌泰芭莉妮。（新華社）
米蘭冬奧女子大跳台獎牌得主，自左到右，銀牌谷愛凌、金牌美根奧咸、銅牌泰芭莉妮。（新華社）

米蘭 加拿大

延伸閱讀

冬奧／性感荷蘭女將奪金露內衣進帳百萬美金 男友網紅拳手卻更賺

冬奧／張天將克服困難賽道完賽 中華隊暌違38年難得紀錄

冬奧／雙人花滑上演逆轉秀 日本組合首度摘金

冬奧／奪冠呼聲高 加拿大男子冰球小組賽全勝晉八強

相關新聞

解放軍南部戰區戰備警巡 批菲律賓巡航破壞地區和平

中共解放軍南部戰區在南中國海海域進行戰備警巡，並批評菲律賓拉攏域外國家組織所謂「聯合巡航」，攪局南中國海，破壞地區和平穩...

谷愛凌大跳台奪銀 米蘭冬奧累積2面銀牌

米蘭科爾蒂納冬季奧運會周一(16日)賽事中，代表中國大陸出征的好手谷愛凌(Eileen Gu)於自由式滑雪女子大跳台決賽...

中國大陸重啟內陸核帝國？紐時曝衛星照 學者：強化對美底氣

紐約時報15日披露最新衛星影像報導，中國加速擴建核武相關設施之際，重新建設集中西南部多處山區的核據點。這波擴張正逢美俄「...

馬年央視春晚 機器人「趕場」

馬年央視春晚以「騏驥馳騁 勢不可擋」為主題，馬的造型被演繹成各種藝術裝置，其中歌手王菲演唱「你我經歷的一刻」，這也是她第...

天問一號拍到超30億歲星際天體阿特拉斯 彗星特徵明顯

中國國家航天局日前宣布，「天問一號」環繞器利用高分辨率相機成功觀測到星際天體--阿特拉斯（3I/ATLAS）。阿特拉斯是...

世界第一高橋…花江峽谷大橋通車 2小時變2分鐘

歷時三年多建設，橫跨貴州黔西南州和安順市交界的花江峽谷大橋昨日通車。該橋全長二八九○公尺，是目前世界山區峽谷最大跨度鋼桁...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。