解放軍南部戰區戰備警巡 批菲律賓巡航破壞地區和平

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
2月11日，大陸海警萬山艦偵查取證小組正在進行維權取證訓練。（新華社照片）
中共解放軍南部戰區在南中國海海域進行戰備警巡，並批評菲律賓拉攏域外國家組織所謂「聯合巡航」，攪局南中國海，破壞地區和平穩定。

據中共解放軍南部戰區社交平台官方帳號「南部戰區發布」星期二（2月17日）消息，南部戰區新聞發言人翟士臣海軍大校表示，2月15日至16日，中共人民解放軍南部戰區組織海空兵力位南中國海海域進行戰備警巡。

翟士臣表示，菲律賓拉攏域外國家組織所謂「聯合巡航」，攪局南中國海，破壞地區和平穩定。戰區部隊將堅決捍衛國家領土主權和海洋權益，堅定維護地區和平穩定。

上個月底，菲律賓武裝部隊與美國印太司令部在斯卡伯勒淺灘（大陸稱黃岩島）周邊部署空中和海上力量，舉行聯合演練。之後，解放軍南部戰區作出反制，1月31日組織海空兵力，在黃岩島領海領空及周邊海空域開展戰備警巡。

本月，菲美空軍2月2日至6日期間，在多個地點進行雙邊轟炸機空中巡邏，以及實彈投放演習。

