菲美澳在南海聯合演習 共軍針鋒相對戰備警巡

中央社／ 台北17日電

針對菲律賓美國、澳洲15至16日在南海舉行聯合巡航演習，共軍南部戰區發言人翟士臣今天說，該戰區也於15至16日集結海空兵力，在南海海域進行「戰備警巡」。他聲稱，菲律賓「拉攏域外國家」聯合巡航，是「攪局南海，破壞地區和平穩定」。

央視新聞報導，翟士臣宣稱，共軍南部戰區部隊將「堅決捍衛國家領土主權和海洋權益，堅定維護地區和平穩定」。

菲律賓軍方今天宣布，15至16日，菲律賓、美國、澳洲海空軍在南海的菲國主權聲索區域完成聯合巡航演習。這是2026年菲美與其他盟友舉行的第1場多邊海事合作行動，也是2024年4月以來的第14場，旨在持續強化協同作戰能力。

菲國軍方表示，演習內容包括通訊演練、海域態勢感知、分區戰術、海上補給、即時檢討等，三方彙整作業經驗，作為未來聯合行動參考，並彰顯參與各方致力於持續強化協同作戰能力、提升區域海上安全及維護航行與飛越自由的承諾。

菲律賓自2023年11月起與美國舉行海事合作活動（MCA）聯合巡航，並於2024年4月擴大為「多邊海事合作活動」，邀請日本、加拿大、澳洲、紐西蘭等國參與。

菲律賓與中國至今在南海主權議題上劍拔弩張，而與更多理念相近國家結盟及舉行多邊聯合行動，成為菲國的抗中策略之一。

