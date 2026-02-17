聽新聞
0:00 / 0:00

馬年央視春晚 機器人「趕場」

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導
言承旭、陳小春、羅嘉豪、易烊千璽演唱「智造未來」。（北京晚報）
言承旭、陳小春、羅嘉豪、易烊千璽演唱「智造未來」。（北京晚報）

馬年央視春晚以「騏驥馳騁 勢不可擋」為主題，馬的造型被演繹成各種藝術裝置，其中歌手王菲演唱「你我經歷的一刻」，這也是她第六次登上春晚舞台；台灣明星言承旭張鈞甯也參與北京主會場演出。

馬年春晚強調機器人和男女明星一同演繹，靈活運用AI、AR、XR等科技手段，在虛實之間營造出「人在景中、景隨人動」的立體視覺效果。包括宇樹科技、松延動力、銀河通用和魔法原子四家機器人公司均登上馬年央視春晚舞台。其中除宇樹科技已是第三次攜手春晚成為「機器人合作伙伴」。

才剛結束大陸「Ｆ３＋阿信」演唱會的言承旭，和陳小春、羅嘉豪、易烊千璽等人一同演唱「智造未來」，將VR眼鏡、北斗導航、無人機等尖端科技元素融入充滿未來感的歌舞編排。魔法原子機器人參與表演。

去年在春晚扭秧歌「秧哥ＢＯＴ」破圈的宇樹科技機器人則和河南塔溝少林武術學校共同帶來武術表演。松延動力機器人則與演員蔡明、王天放表演小品」奶奶的最愛」。歌手郭富城與大陸藝人王一博合演歌曲「閃耀動起來」，張鈞甯、梁詠琪、周慧敏和薛凱琪演唱「立春」。

據央視新聞，馬年春節，各家機器人企業都將「春晚」視為爭奪眼球、吸引資本與合作機會的「賽點」。

和往年一樣，央視春晚採用「主會場+分會場」的演出形態，黑龍江哈爾濱、浙江義烏、安徽合肥、四川宜賓四地成為分會場舉辦地。試圖打造藝術性、觀賞性俱佳，科技感十足的春晚「文化年夜飯」。

言承旭 陳小春 易烊千璽 王菲 張鈞甯

