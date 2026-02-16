美電影界抗議 字節將採取措施避免Seedance 2.0侵權

大陸科技公司位字節跳動（ByteDance）2月16日表示，將採取措施防止其AI影片生成模型Seedance 2.0 未經授權使用智慧財產權。早前，包括迪士尼在內的多家美國電影公司威脅將對字節跳動採取法律行動。

據CNBC報導，字節跳動周一在聲明中表示：「我們正在採取措施加強現有的安全保障，以防止用戶未經授權使用知識產權和肖像權。」惟聲明並未詳細說明正在採取的措施。

上週，Seedance 2.0 發布的生成影片在中國大陸迅速走紅，其中包括一段描繪好萊塢巨星布萊德彼特（Brad Pitt）與湯姆克魯斯（Tom Cruise）在城市橋樑廢墟上激烈對決的影片，極似真實場景且品質出色，在X（前稱Twitter）社交平台瘋傳，引發美國電影界相關人士擔憂：不僅好萊塢陷入困境，巨星亦面臨風險。

據路透社報導，有知情人士表示，迪士尼已經向字節跳動發出停止侵權通知函，指控該公司未經許可使用迪士尼角色來訓練和驅動 Seedance 2.0。 迪士尼指出，字節跳動在Seedance平台預裝了盜版版權角色庫，這些角色來自包括《星際大戰》和漫威在內的多個系列，並被當作公共領域的剪貼畫使用。

據報道美國電影製片廠迪士尼(Walt Disney)和派拉蒙(Paramount)率先就Seedance 2.0的AI視頻發出律師函，要求字節跳動停止侵權並不得再犯。

MPA（美國電影協會Motion Picture Association）批評Seedance 2.0自發布以來，僅僅一天就引發大規模版權侵權浪潮，並發聲明指出，「字節跳動推出這項服務缺乏有效侵權防範保障措施，公然無視保護創作者權利及支持數百萬美國就業崗位的既定版權法。字節跳動應立即停止其侵權行為。」MPA代表好萊塢主要電影商，包括Netflix、Sony、環球及迪士尼等等。