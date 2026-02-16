大陸央視春晚彩排 5台星現身

大陸央視「二○二六年春節聯歡晚會」今晚除夕播出。今年春晚節目包括創意類節目、歌舞、雜技、戲曲、武術、小品、魔術。其中，多次參加春晚彩排的台灣藝人有蘇有朋、言承旭、歐陽娜娜，侯佩岑則參加主持人彩排。

今年央視春晚彩排，已有至少五位台灣藝人現身，參加第四次彩排的是言承旭。之前曝光的還有蘇有朋、歐陽娜娜、張鈞甯、陳立農等知名藝人。不過，春晚彩排名單不代表最終登台陣容，表演內容也可能有變動。

從多輪彩排有關資訊來看，這些藝人的情況各有不同：蘇有朋多次現身，可能參與主會場或分會場節目；歐陽娜娜參加了第三次彩排，大機率是在分會場表演；張鈞甯是首次參與，節目形式還沒官宣。

另外，陳立農出現在彩排名單裡，可能會加入合唱類節目；而言承旭則在第四次聯排名單中出現。

此外，央視春晚和各地春晚今年人形機器人將是特色之一。央視部分，松延動力成為央視人形機器人合作夥伴。去年的宇樹人形機器人扭秧歌，讓觀眾看到科技和藝術的結合，今年將再登台，舞出新高度。

今年多地的春晚也將機器人表演融入節目。如，在河南衛視，機器人習練中國功夫，人機共「武」，機械臂打出中國風；在山東衛視，主持、擊鼓、說相聲、演雜技，機器人全程參與晚會；在深圳衛視，機器人復刻周星馳電影「功夫」中「斧頭幫」經典橋段。湖北衛視，機器人將與人類歌手同彈鋼琴；上海東方衛視，機器人將身披舞獅服，演繹新年俗。機器人在春晚舞台上的表現已從技術新星轉型為全能演員，能表演倒立、倒空翻、掃堂腿等高難度動作。