習近平強調2026年重點經濟任務：促消費穩就業

明天出版的中共黨刊「求是」雜誌將發表總書記習近平的文章。文章強調2026年的經濟工作重點任務包括促消費擴投資、拓展人工智慧+、穩定就業、倡導積極婚育觀、穩定房市以及化解地方債務等。

新華社報導，「求是」16日將刊出習近平的文章，題為「當前經濟工作的重點任務」。這是習近平去年12月10日中央經濟工作會議上講話的一部分。

文章強調，2026年經濟工作頭緒多，要抓住關鍵，堅持內需主導，建設強大國內市場。統籌促消費和擴投資，用好超中國大規模市場優勢。深入實施提振消費專項行動，制定實施城鄉居民增收計畫，擴大優質商品和服務供給，優化「兩新」政策實施，清理消費領域不合理限制措施，釋放文旅等服務消費潛力。

此外還要著眼惠民生增後勁，推動投資止跌回穩，適當增加中央預算內投資規模，優化實施「兩重」項目，優化地方政府專項債券用途管理，繼續發揮新型政策性金融工具作用，高質量推進城市更新，有效激發民間投資活力。

文章指出，要堅持以科技創新引領產業升級，不斷催生新質生產力。制定一體推進教育科技人才發展方案。建設北京（京津冀）、上海（長三角）、粵港澳大灣區國際科技創新中心。強化企業創新主體地位，支持擴大新技術新產品新場景應用示範。深化拓展「人工智能+」，完善人工智能（人工智慧）治理。創新科技金融服務。

文章還表示，要堅持改革攻堅，增強高質量發展動力活力。制定全國統一大市場建設條例，深入整治「內捲式」競爭，營造良好市場生態。「要堅持對外開放，推動多領域合作共贏」。國際經貿格局正在重塑，要以開放增進合作、暢通國內國際雙循環。

文章強調，要強化就業優先政策導向，鼓勵支持靈活就業人員、新就業形態人員參加職工保險。推進教育資源布局結構調整，增加普通高中學位供給和優質大學本科招生，「倡導積極婚育觀，努力穩定新出生人口規模」。

文章最後稱，要堅持守牢底線，積極穩妥化解重點領域風險，「著力穩定房地產市場，因城施策控增量、去庫存、優供給」，鼓勵收購存量商品房重點用於保障性住房等；深化住房公積金制度改革，有序推動「好房子」建設，加快構建房地產發展新模式。還要積極有序化解地方政府債務風險，督促各地主動化債。優化債務重組和置換辦法，多措並舉化解地方政府融資平台經營性債務風險。