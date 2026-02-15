快訊

大阪道頓堀砍人案1死2傷 中領事館再籲：中國公民避免赴日

中央社／ 台北15日電
大阪道頓堀，非案發日期照片。 歐新社
大阪道頓堀，非案發日期照片。 歐新社

春節前夕，日本大阪道頓堀發生持刀傷人事件，造成1死2傷。中國駐大阪總領事館發布公告，再次提醒中國公民近期避免前往日本。中國官方近來多次呼籲中國公民「避免前往日本」。

據日本共同網報導，日本大阪知名景點道頓堀15日凌晨左右發生一起持刀傷人事件，造成1人死亡、2人受傷，其中一人陷入昏迷。

中國駐大阪總領事館微信公眾號當天發布消息稱，近期日本部分地區治安環境不靖，類似惡性案件多發頻發。值此春節假期之際，再次提醒中國公民近期避免前往日本，再次提醒領區公民加強安全防範，密切關注當地治安形勢，切實提高安全防範意識，加強自我保護。

中日關係去年11月起陷於緊張，起因於北京不滿日本首相高市早苗國會答詢時提出「台灣有事說」，中國政府接連發出通知，提醒中國公民近期避免前往日本。

中國駐日大使館1月3日曾發文表示，日本部分地區的治安情勢不穩定，多名旅日中國公民通報遭到無端辱罵毆打並受傷，中國公民應避免前往日本旅行。

中國外交部1月26日又發布提醒宣稱，近來日本「社會治安不靖，針對中國公民違法犯罪案件多發」，且部分地區連續發生地震，中國公民「在日本面臨嚴重安全威脅」，由於春節臨近，提醒中國公民「近期避免前往日本」。

日本政府稍早前多次強調，日本並無治安惡化疑慮。

日本 大阪 春節

