大阪道頓堀砍人案1死2傷 中領事館再籲：中國公民避免赴日

即將到來的丙午年又稱「赤馬年」，因天干為丙，五行屬陽火，地支為午，對應生肖馬，五行亦屬火。緊隨其後的丁未年則被稱為「紅羊年」，因天干為丁，屬陰火，地支為未，對應生肖羊。中國民間因此將今後兩年稱為「赤馬紅羊年」，而中國自古即有「赤馬與紅羊，見之總不祥」之說。 在這「雙火疊加」的丙午馬年，世界是否真會更加不安穩尚不得而知，但馬年正式到來前的2026年頭一個半月，中國官場確實已現劇烈震盪。明年秋季中共二十一大前的「赤馬紅羊年」，中國官場勢必都不平靜。台灣若要避開「赤馬紅羊劫」，操之在我的部分，該如何觀察？

2026-02-15 07:00