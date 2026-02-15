新春團拜習2度提台灣 設「台灣光復紀念日」列入政績

中共中央、國務院昨上午在北京人民大會堂舉行二○二六年春節團拜會。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平發表講話時兩度提到台灣，除向包括台灣同胞拜年，在回顧過去一年政績時，還提及設立台灣光復紀念日。

新華社報導，春節團拜會由李強主持，趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正等出席，與會者還有中共中央、大陸全國人大常委會、國務院、最高人民法院、最高人民檢察院、全國政協、中央軍委領導同志和老同志。

習近平首先表示，他代表中共中央和大陸國務院，向大家致以節日的美好祝福。「向全國各族人民和香港特別行政區同胞、澳門特別行政區同胞、台灣同胞、海外僑胞拜年。」

回顧二○二五年時，習近平稱，勝利召開中共二十屆四中全會，擘畫「十五五」發展藍圖。隆重紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利八十周年，設立台灣光復紀念日，慶祝西藏自治區成立六十周年、新疆維吾爾自治區成立七十周年…。他在此第二度提及台灣。

習近平說，在中華文化裡，馬是剛健雄壯、自強不息的象徵，昭示著行穩致遠、興旺發達的前景。丙午馬年，希望全國各族人民，堅定必勝信心，保持昂揚鬥志，在中國式現代化新征程上策馬揚鞭、勇往直前，共同開創更加美好的未來。