新春團拜習2度提台灣 設「台灣光復紀念日」列入政績

聯合報／ 記者林宸誼／綜合報導
大陸國家主席習近平發表講話時2度提到台灣。回顧2025年政策成績，他將設立台灣光復紀念日列入其中。新華社
大陸國家主席習近平發表講話時2度提到台灣。回顧2025年政策成績，他將設立台灣光復紀念日列入其中。新華社

中共中央、國務院昨上午在北京人民大會堂舉行二○二六年春節團拜會。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平發表講話時兩度提到台灣，除向包括台灣同胞拜年，在回顧過去一年政績時，還提及設立台灣光復紀念日。 

新華社報導，春節團拜會由李強主持，趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正等出席，與會者還有中共中央、大陸全國人大常委會、國務院、最高人民法院、最高人民檢察院、全國政協、中央軍委領導同志和老同志。

習近平首先表示，他代表中共中央和大陸國務院，向大家致以節日的美好祝福。「向全國各族人民和香港特別行政區同胞、澳門特別行政區同胞、台灣同胞、海外僑胞拜年。」

回顧二○二五年時，習近平稱，勝利召開中共二十屆四中全會，擘畫「十五五」發展藍圖。隆重紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利八十周年，設立台灣光復紀念日，慶祝西藏自治區成立六十周年、新疆維吾爾自治區成立七十周年…。他在此第二度提及台灣。

習近平說，在中華文化裡，馬是剛健雄壯、自強不息的象徵，昭示著行穩致遠、興旺發達的前景。丙午馬年，希望全國各族人民，堅定必勝信心，保持昂揚鬥志，在中國式現代化新征程上策馬揚鞭、勇往直前，共同開創更加美好的未來。

中共 習近平 中央軍委 台灣光復 全國人大 趙樂際 人大常委會

相關新聞

習近平向非洲聯盟峰會致賀電 5月起對53個建交國全面實施零關稅

大陸國家主席習近平14日向非洲聯盟輪值主席、安哥拉總統洛倫索和非洲聯盟委員會主席優素福致賀電，就第39屆非洲聯盟峰會召開...

中共中央國務院春節團拜 習近平2度提到台灣 設台灣光復節列政績

中共中央、國務院14日上午在人民大會堂舉行2026年春節團拜會。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平發表講話時，...

市場開放 陸對非洲53建交國零關稅

在美國總統川普發動「對等關稅」即將屆滿一年之際，大陸國家主席習近平昨宣布，將於五月起，對非洲五十三個建交國全面實施零關稅...

觀察站／陸贈非洲友邦關稅大禮 團結全球南方兼跟美做對比

大陸昨天宣布五月起對非洲五十三個建交國全面實施零關稅舉措，除了凸顯與美國的「冷暖」對比、還有「示範」意涵，更有「團結全球...

鋪路川習會？剛把阿里百度列軍企 美又急忙撤回

美國國防部發生罕見的行政「髮夾彎」，在發布最新的大陸涉軍企業名單（一二六○Ｈ清單）僅約一小時後，無預警撤回該文件。這份文...

新春團拜習2度提台灣 設「台灣光復紀念日」列入政績

中共中央、國務院昨上午在北京人民大會堂舉行二○二六年春節團拜會。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平發表講話時兩...

